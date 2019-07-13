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Pucca hapis kararını üst mahkemeye taşıdı

Hakkında verilen hapis cezasını "saçma bir durum" olarak nitelendiren Pucca, perişan halde olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber | 13.07.2019 - 10:38..
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Pucca hapis kararını üst mahkemeye taşıdı

‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve ‘Burry’ takma adını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu’nun, “uyuşturucuya özendirme” suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Pınar Karagöz’ü, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme” suçundan önce 7 yıl hapis ve 4 bin gün adli para cezasına çarptırdı.

Bu kararı gözyaşları içerisinde takipçilerine duyuran Karagöz, gelen destek mesajları üzerine bir paylaşım daha yaptı.

"KÖTÜYÜM, PERİŞANIM"

Perişan halde olduğunu yazan Pınar Karagöz, üst mahkemeye başvuruda bulunduğunu ifade ettii.

Pucca ismiyle bilinen Karagöz, şunları söyledi: "Daha dün gece 'her şey yoluna giriyor' yazmıştım bugün hayatım altüst oldu. Ne desem bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum.. Hapis cezası verildi sizi özendirdiğim için. Tek başıma var olma mücadeleme özenmeyip, saçma bir tweet'e özenmişsiniz, adalet öyle diyor maalesef. Ben çok kötüyüm, gerçekten perişan haldeyim, bunu bile nasıl yazdım inanın bilmiyorum.. Ama bana verdiğiniz desteği görünce, arkamda bu kadar insan olduğunu hissedince kalkmam lazım. Her şey için teşekkür ederim, üst mahkemeye başvurduk, umarım bu saçma durumdan kurtuluruz."

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