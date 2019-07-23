Pucca'nın hapis cezasının gerekçesi

Sosyal medyada "Pucca" takma ismini kullanan Pınar Karagöz'ün, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldığı davanın, gerekçeli kararı hazırlandı.

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İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE GİRMEDİ

Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan 5 sayfalık gerekçeli kararda, sanık Karagöz'ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların, uyuşturucuyu övücü paylaşımlar olması nedeniyle ifade özgürlüğü kapsamına girmediği belirtildi.

"SOSYAL MEDYANIN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYMAKTADIR"

Sosyal medyanın kitlelerce kullanıldığına işaret edilerek oluşturduğu etkiye değinilen gerekçeli kararda, "Bu imkanı kullanarak dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerde belli bir ideoloji çerçevesinde yapılan örgütlenmeler ile hükümetlerin devrilmesi sonucuna gidecek kadar neticeler elde edilmiştir. Bu nedenle sosyal medya aracılığı ile kitlelere ulaşma, onları etkileme, yönlendirme imkanı klasik basın araçları televizyon, radyo ve gazeteye kıyasla daha kolay, ucuz ve elverişli olmuştur. Bu da her yaştan kişinin erişim imkanı olan sosyal medyanın gücünü ortaya koymaktadır." denildi.

UYUŞTURUCU KULLANIMININ BİR EKMEK KAPISI OLDUĞUNU İMA ETTİĞİ SAVUNULDU

Gerekçeli kararda, sanık Karagöz'ün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımında, "uyuşturucu kullanımının bir suç olmadığını, insanların geçimini sağlayabileceği bir ekmek kapısı olduğunu ima ettiği" savunuldu.

HESABININ HERKESE AÇIK OLMASI GEREKÇESİ

Gerekçeli kararda, sanığın sosyal medya profilinin herkese açık olması ve ulaştığı kişi sayısının çokluğu göz önüne alınarak, cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verildiği kaydedildi.