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Pucca'ya kocasından destek: Beni öldürmeleri lazım

7 yıl hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılan Pucca'ya destek veren eski eşi, "Bu kız tecavüzcü olsaydı, hayvanlara zarar veren bir adi olsaydı alkışlanarak çıkardı o mahkemeden" dedi.

Haber Merkezi | 12.07.2019 - 14:52..
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Pucca'ya kocasından destek: Beni öldürmeleri lazım

Sosyal medyada 'Pucca' olarak tanınan Selen Pınar Işık'a 2015 yılında boşandığı eşi Serhat Osman Karagöz'den destek geldi.

Işık'ın, “uyuşturucuya özendirme” suçundan yargılandığı davayı karara bağlayan mahkeme, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme” suçundan önce 7 yıl hapis ve 4 bin gün adli para cezasına çarptırdı.

Bu cezanın ardından eski eşi Karagöz, mahkeme kağıdını bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Narcos dizisini izleyip, üstüne escobar ile attığı tweet yüzünden 7 yıl hapis cezası üstüne para cezası aldı Pucca...

7 yıl ceza alan Pucca, hüngür hüngür ağladı VİDEO

"BEN İLERİDE BATI'YA NE DİYECEĞİM"

Yok yook aklınızı kaybetmediniz ben de ilk önce öyle düşündüm. Ne yazacağımı bile bilmiyorum şu an. Sadece günah be günah, 2 yaşında çocuğumuz var! Ben ilerde Batı’ya ne diyeceğim, ‘annen muhalif olduğu için, 12 tane dava açıldı hakkında, aralarından tek suçlu bulunduğu tweet, Escobar’a yazdığı oldu. 7 sene hapis cezası aldı’

Pucca'ya kocasından destek: Beni öldürmeleri lazım

"BENİ ÖLDÜRMELERİ LAZIM"

Bu kız tecavüzcü olsaydı, hayvanlara zarar veren bir adi olsaydı, hırsız olsaydı alkışlanarak çıkardı o mahkemeden. Pınar neye inanıyorsan o şahidim olsun senin teslim olmandan önce beni öldürmeleri lazım.

"BÖLERİZ DÜNYAYI ORTADAN İKİYE"

Eminim, bir yolu vardır, yoksa bile ben varım! Bazen ortadan ikiye bölünsün istiyorum dünya bunun temyizi var olmazsa böleriz dünyayı ortadan ikiye" ifadelerini kullandı.

Pucca'ya kocasından destek: Beni öldürmeleri lazım

Pucca'ya hapis cezası

Pucca'ya kocasından destek: Beni öldürmeleri lazım

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