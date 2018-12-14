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Puhu kuşu nedir

Puhu, baykuşgillerden orman, dağ ve kayalıklarda yaşayan, uzunluğu 65 cm., sırtı koyu kahve rengi olan bir kuş türüdür.

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Puhu Kuşu, baykuş ailesine mensuptur. Ormanlık alanlar, dik yamaçlar, kayalıklar, dağlarda yuvalarıdır.

Bu kuşlar, turuncu veya altın sarısı parlak ve haşin bakışlı gözleri, büyük kanat açıklığı, çizgili siyah-kahverengi sırtları ve iri yapıları ile ayırt edilebilirler.

Puhu kuşu nedir

EN FAZLA 20 YIL YAŞIYORLAR

Çenelerinden göğüsün üst bölgesine kadar beyaz renkli tüyleri vardır. Yerleşik yaşama sahip puhu kuşuna; Avrupa, Asya, Kuzey Afrika kıtalarında rastlarız. Doğada en fazla 20 yıl yaşayabilen bu kuşların, doğada bilinen bir düşmanı yoktur.

Puhu kuşu nedir

GECE KUŞUDUR

Ana besini memeliler olup, yılan, balık, kertenkele, kurbağa ve kuşları da avlarlar. Gece kuşudur, en çok şafakta alaca karanlıkta aktiftirler.

SESSİZ UÇUŞ ÖZELLİĞİ

Gün boyunca tek veya çift olarak ağaçlarda, kayalarda tünekler. Gece görüşleri artar. Boyunlarını 270 dereceye kadar çevirebilmektedirler.

Sessiz uçuş yaparlar, uzun mesafe uçuşlarda yumuşak kanat çırpışlarına süzülme hareketiyle ara verirler.

Puhu kuşu nedir

DAYANIŞMA RUHU

Puhu kuşu eşi ile birlikte yaşar. Aralarında tam bir dayanışma vardır. Kuluçka süresinde de baba kuş anne kuşu besler.

Yavrular büyüyüp yuvayı terk ettiklerinde, eş bulup yeni yuva kurarlar. Genelde göç etmezler, bulundukları yerde yaşarlar.

Puhu kuşu nedir

YUVA TERCİHLERİ

Yuvalarını kaya yarıkları, uçurum ve yamaçlara kurmayı tercih ederler. Örneğin Avrasya Puhuları Avrupa'da 2 bin metre, Orta Asya ve Himalayalar'da ise 4 bin 500 metrelik yüksek alanlara yerleşmektedirler. Terkedilmiş yuvaları da kullandıkları gözlenmiştir.

Puhu kuşu nedir

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