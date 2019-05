Pulitzer Ödüllü kitaplardan seçkiler

Kitaplar her zaman değerli. Ancak her alanda olduğu gibi bu alanda da ödülün özel bir yeri var. Elbette bir yandan da bir kitabın başarı kriteri tek başına ödül almış olması olmaz. Öyle çok eser var ki, hiçbir ödüle belki aday bile gösterilmemiş; ama adeta zamana meydan okuyor.

Bu detaya da değindikten sonra gelelim ödüllülere. Konumuz Pulitzer Ödülü almış olan kitaplar. Bakalım siz, benim listemdeki 10 Pulitzer Ödüllü kitaptan kaçını okudunuz! Listede yer verdiklerim dışında sizi en çok etkileyenleri de benimle yorumda ya da mail yoluyla paylaşın olur mu?

Tabii önce Pulitzer Ödülü’nü tanıyarak başlayalım…

(Joseph Pulitzer)

PULITZER ÖDÜLÜ

New York’ta, Columbia Üniversitesi tarafından edebiyat, müzik ve gazetecilik gibi alanlarda verilen Pulitzer, Amerika’da en büyük ve prestijli ödül olarak kabul ediliyor. 21 kategoride verilen bu ödüllerin 20 tanesinin değeri, 10 bin dolar karşılığı nakit para ve bir sertifikadır. Kazanan isimler, bağımsız bir kurul tarafından seçilmektedir.

19. yüzyılda Musevi kökenli Macar asıllı Joseph Pulitzer adlı bir gazeteci tarafından kurulan Pulitzer’in ilk ödülleri, 4 Haziran 1917’de verilmişti. Ancak günümüzde artık ödül alan isimler, Nisan’da açıklanıyor.

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK

1960 yılında yayımlandığından bu yana bütün edebiyatseverlerin gönlünde özel bir yer edinen, Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek Amerika’nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın, Scout Finch’in gözünden anlatıyor...

Bülbülü Öldürmek

Harper Lee

Çev.: Ülker İnce

Sel Yay.

S.: 355

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

GAZAP ÜZÜMLERİ

John Steinbeck’in tartışmasız en büyük eseri olan ve ona Pulitzer ödülünü kazandıran Gazap Üzümleri, 1939’da ilk kez yayınlandığında şok etkisi yaratmış ve büyük tartışmalara yol açmıştı. Tüm dünyayı etkileyen “Büyük Buhran” döneminde, tarımın kapitalistleşmesi ve krizler yüzünden yoksullaşan ve mülksüzleşen yığınların ayakta kalma mücadelesinin anlatıldığı bu destansı romanda Steinbeck, açlık, sefalet ve zorbalık yüzünden evlerini terk edip yollara düşmek zorunda kalan binlerce işçi ailesinden birine odaklanıyor.

Gazap Üzümleri

John Steinbeck

Çev.: Belkıs Dişbudak

Sel Yay.

S.: 556

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

ANGELA'NIN KÜLLERİ

Her sayfası, Frank McCourt'un şaşırtıcı ve sevencen mizahı ile dolu olan Angela'nın Külleri, Pulitzer'in yanında, Ulusal Kitap Kritikleri Çevresi Ödülü, Los Angeles Times Kitap Ödülü'nü de aldı. Why Should You Doubt Me' (Benden Niye Kuşkulanasın ki?) isimli kitabın yazarı, Mary Breasted'in dediği gibi, "Frank McCourt'un kitabı çok dokunaklı, çünkü insanın yüreğini dağlayan hikayesi gerçek. Hiç kimse, hiçbir zaman yoksullukla çocukluğu böyle anlatmadı. Frank McCourt'un hikaye yazmak için sağ kalması insanı hayrete düşürüyor. Böylesine bir pislik ve sefaletten, kusursuz bir başyapıt yaratabilmiş olması da az mucize değil."

Angela'nın Külleri

Frank McCourt

Epsilon Yay.

S.: 463

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

ANGELA'NIN KÜLLERİ 2 - UMUDA DOĞRU

Umuda Doğru, Angela'nın Külleri öyküsünün devamı; Frankie'nin yoksul bir göçmenden pırıl pırıl bir öğretmene ve mükemmel bir yazara dönüştüğü Amerika serüvenini anlatıyor. Frank, büyük çabalardan sonra on dokuz yaşında, New York'a gelmeyi başarır. Gemide tanıştığı bir papaz ona Biltmore Oteli'nde bir iş bulur. Otelde çalışırken, bu "sınıfsız" ülkedeki çarpıcı sınıflandırmayla tanışacaktır.

Angela'nın Külleri 2 - Umuda Doğru

Frank McCourt

Epsilon Yay.

S.: 423

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

YAŞLI ADAM VE DENİZ

Yaşlı Adam ve Deniz, Hemingway'in en ölümsüz eserlerinden biridir. Yaşlı bir Kübalı balıkçının açık denizde Gulf Stream'e kapılmış olarak dev bir kılıçbalığıyla olan can yakıcı mücadelesini son derece sade ve kuvvetli kelimelerle anlatır. Bu hikâyesiyle Hemingway, yenilgiye karşı cesaret, kayba karşı şahsi başarı temasını kendine has modern üslubuyla yeni baştan heykelleştirmiştir.

Yaşlı Adam ve Deniz

Ernest Hemingway

Çev.: Orhan Azizoğlu

Bilgi Yay.

S.: 136

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

MASUMİYET ÇAĞI

Masumiyet Çağı, kaderlerine zincirlenen iki âşığın hikâyesi! Bir süre Avrupa’da yaşayan güzel Kontes Olenska’nın, muhafazakâr ve katı âdetlerin hüküm sürdüğü New York’a geri dönüşü sosyetede büyük yankı uyandırır. İyi bir konuma sahip genç avukat Newland Archer ile güzeller güzeli May Welland’ın nişanlandıkları gece ortaya çıkan Kontes Olenska, kocasını terk ediş öyküsü, entelektüel ruhu, özgürlüğe düşkünlüğü ve herkesten farklı olan duruşuyla sosyetenin hayatını renklendiren bir figür haline gelir.

Masumiyet Çağı

Edith Wharton

Martı Yay.

S.: 432

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

RÜZGAR GİBİ GEÇTİ

Rüzgar Gibi Geçti, Pulıtzer Ödüllü bir aşk ve savaş destanı! Güçlü ruhu, çarpıcı güzelliğiyle Scarlett O'Hara, hür ve etkileyici Rhett Butler ve romantik, son derece yakışıklı Ashley Wilkes'ın içinde bulunduğu aşk üçgenine, iç Savaş kıyameti eşliğinde tanıklık ediyoruz. Aşk, ölüm, kan, kül ve savaşın götürdükleri...

Rüzgar Gibi Geçti

Margaret Mitchell

Artemis Yay.

S.: 840

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

GÖREMEDİĞİMİZ TÜM IŞIKLAR

Marie-Laure, bir müzede kilit ustası olan babasıyla birlikte Paris'te yaşamaktadır. Gözleri gün geçtikçe daha az görmeye başlayan Marie-Laure, altı yaşına geldiğinde kör olur. Babası ona yaşadıkları mahallenin mükemmel bir minyatürünü yapar, böylece her yeri parmaklarıyla ezberler ve artık dışarı çıktığında evinin yolunu bulabilecektir. Fakat bir sabah savaşın kara bulutları şehrin üzerine çökünce, yanlarında müzeye ait içi sırlarla dolu bir taş ile, Saint-Malo'da deniz kenarında bir evde yaşayan, yirmi yıldır dışarı adım atmamış olan amcalarının yanına gitmek zorunda kalırlar...

Göremediğimiz Tüm Işıklar

Anthony Doerr

Çev.: Handan Ünlü Haktanır

Koridor Yay.

S.: 576

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

SAKA KUŞU

İlgisiz bir babanın ve hayatını ona adayan bir annenin oğlu olan on üç yaşındaki Theodore Decker bir patlamanın ardından mucize eseri hayatta kalır. Ancak New York gibi koca bir şehirde kimsesiz bir çocuk olarak felaketin ardından hayatta kalmak yeni bir felaketin içine düşmek gibi olur onun için. Bu yangın yerini andıran hayatın içinde ona annesini hatırlatan tek bir şeye tutunur Theo: küçük, sarı bir kuş; bir saka…

Saka Kuşu

Donna Tartt

Çev.: Merve Sevtap Ilgın

Pegasus Yay.

S.: 864

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

TAMİRCİ

1905 devriminden sonra ve Rusya'nın son çarının devrilmesinden önce, 1911 yılında Kiev, "vahşi hurafeler ve gizemci görüşlerle dolu bir Ortaçağ şehri"dir. Kentin her yerinde Yahudi düşmanlığı kol gezmektedir. On iki yaşında bir Rus çocuğu bıçaklanarak öldürülmüş ve vücudundaki bütün kan akıtılmış halde bulununca, Yahudiler ayin niteliğinde bir çocuk cinayeti işlemekle suçlanırlar...

Tamirci

Bernard Malamud

Çev.: Başak Yenici

Kafka Yay.

S.: 344

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap