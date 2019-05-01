Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'da en başarılı AK Parti adaylarından biri Pursaklar adayı Ayhan Yılmaz oldu. Yüzde 72 gibi rekor bir oy alan Ayhan Yılmaz'ın ani bir kararla istifa ettiği öğrenildi.

İstifa dilekçesini de veren Yılmaz'ın neden istifa ettiği bilinmiyor.

Yılmaz'ın görevdeki son icraatı dün makam aracını değiştirmesi oldu.

"İSRAFIN ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ"

Ayhan Yılmaz, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pursaklar Belediyesi olarak almış olduğumuz tasarruf kararları doğrultusunda makam aracımızı daha ekonomik bir araçla değiştirdik. Eski makam aracını satarak hem bütçemize katkı sağlayacağız hem de israfın önüne geçmiş olacağız." ifadelerine yer verdi.

Yılmaz değiştirdiği araçalrın fotoğraflarını da paylaştı.

Eski makam aracı:

Yeni makam aracı:



