taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9448
Euro
6.6868
Altın
1284.48
Borsa
95415.57
Gram Altın
245.37

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde AK Parti'den rekor oy ile seçilen Ayhan Yılmaz'ın neden istifa ettiği henüz netlik kazanmadı.

Haber Merkezi | 01.05.2019 - 16:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'da en başarılı AK Parti adaylarından biri Pursaklar adayı Ayhan Yılmaz oldu. Yüzde 72 gibi rekor bir oy alan Ayhan Yılmaz'ın ani bir kararla istifa ettiği öğrenildi.

İstifa dilekçesini de veren Yılmaz'ın neden istifa ettiği bilinmiyor.

Yılmaz'ın görevdeki son icraatı dün makam aracını değiştirmesi oldu.

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti

"İSRAFIN ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ"

Ayhan Yılmaz, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pursaklar Belediyesi olarak almış olduğumuz tasarruf kararları doğrultusunda makam aracımızı daha ekonomik bir araçla değiştirdik. Eski makam aracını satarak hem bütçemize katkı sağlayacağız hem de israfın önüne geçmiş olacağız." ifadelerine yer verdi.

Yılmaz değiştirdiği araçalrın fotoğraflarını da paylaştı.

Eski makam aracı:

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti

Yeni makam aracı:

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cep telefonunda ÖTV yüzde 50’ye çıktı

Cep telefonunda ÖTV yüzde 50’ye çıktı

863
ABD basınının Venezuela üzüntüsü

ABD basınının Venezuela üzüntüsü

140
Ekrem İmamoğlu'ndan Yunus Emreli 1 Mayıs mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Yunus Emreli 1 Mayıs mesajı

137
Ankara'da 1 Mayıs kutlaması

Ankara'da 1 Mayıs kutlaması

302
Adana'da başak timi nöbette

Adana'da başak timi nöbette

108
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Asker kandırıldı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Asker kandırıldı

105
Ajax Tottenham'ı deplasmanda yendi

Ajax Tottenham'ı deplasmanda yendi

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir