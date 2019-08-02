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Pusu kurduğu eski eşini sokak ortasında öldürdü

Ankara’da, İran uyruklu bir kişi, gelini ve torununun yanında eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. İranlı şahıs, boğazından ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.

DHA | 02.08.2019 - 09:00..
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İran uyruklu 42 yaşındaki Feher Alipoor, gelini S.M. ve 4 yaşındaki torunuyla birlikte iki ay önce taşındığı Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki evine doğru giderken, eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Boğazından ve karnından bıçaklanan Alipoor, kanlar içinde yere yığıldı. Büyük korku yaşayan gelini ve torunu ise yol üzerindeki büfeye sığındı. Saldırgan, geldiği otomobile binip uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pusu kurduğu eski eşini sokak ortasında öldürdü

KURTARILAMADI

Gelen ambulansla Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alipoor, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polis ekipler, ismi açıklanmayan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Pusu kurduğu eski eşini sokak ortasında öldürdü

PUSU KURMUŞ

Bu arada, saldırı anı, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın plakası belirlenemeyen beyaz bir otomobille gelişi, arka sokakta bekleyişi ve olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı görülüyor.

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