taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4687
Euro
6.1293
Altın
1292.55
Borsa
102406.57
Gram Altın
227.357

Putin'den atlı kadın polislere 8 Mart ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için kadın polislerin görev yaptığı ilk polis alayını ziyaret etti.

Haber Merkezi | 08.03.2019 - 09:29..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her sene olduğu gibi bu sene de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı.

Putin'den atlı kadın polislere 8 Mart ziyareti

DÜN KADIN POLİSLERLE BİRLİKTE ATA BİNDİ

Spora ve doğaya ilgisinin olduğu bilinen ve daha önce birçok kez ata binerken poz veren Putin, bu kez de Moskova'da bulunan ve sadece kadınların eğitildiği lk polis alayını ziyaret ederek, ata bindi.

Putin'den atlı kadın polislere 8 Mart ziyareti ViDEO

Putin'den atlı kadın polislere 8 Mart ziyareti

PUTİN'E 16 ATLI EŞLİK ETTİ

Putin'e ziyareti sırasında, 16 attan oluşan atlı kadın polis grubu da eşlik etti. Koyu kahverengi bir ata binen Putin'in, çevresindeki atların beyaz olduğu ve atların belirli bir düzen içinde ilerlediği görüldü.

Putin'den atlı kadın polislere 8 Mart ziyareti

KADIN POLİSLERE ŞİİR OKUDU

Ata bindikten sonra kadın polislerin yanına gelen Rusya Devlet Başkanı, polislere 8 Mart vesilesiyle başarı ve mutluluk dileklerinde bulundu. Ayrıca Putin, Rus romancı ve yazar Andrey Demetyev'in yazdığı, "Biliyorum ki, bütün kadınlar harikadır...” dizelerini okudu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

32
PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

26
Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

30
Suriyeliler evlerine dönüyor

Suriyeliler evlerine dönüyor

190
Sisi'nin idamlarını ABD haklı buldu

Sisi'nin idamlarını ABD haklı buldu

123
Kaza yapan eşi ve çocuğuna yetişmeye çalışırken kaza yaptı

Kaza yapan eşi ve çocuğuna yetişmeye çalışırken kaza yaptı

5
Venezuela'da elektrikler kesildi

Venezuela'da elektrikler kesildi

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir