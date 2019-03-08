Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her sene olduğu gibi bu sene de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı.

DÜN KADIN POLİSLERLE BİRLİKTE ATA BİNDİ

Spora ve doğaya ilgisinin olduğu bilinen ve daha önce birçok kez ata binerken poz veren Putin, bu kez de Moskova'da bulunan ve sadece kadınların eğitildiği lk polis alayını ziyaret ederek, ata bindi.

Putin'den atlı kadın polislere 8 Mart ziyareti ViDEO

PUTİN'E 16 ATLI EŞLİK ETTİ

Putin'e ziyareti sırasında, 16 attan oluşan atlı kadın polis grubu da eşlik etti. Koyu kahverengi bir ata binen Putin'in, çevresindeki atların beyaz olduğu ve atların belirli bir düzen içinde ilerlediği görüldü.

KADIN POLİSLERE ŞİİR OKUDU

Ata bindikten sonra kadın polislerin yanına gelen Rusya Devlet Başkanı, polislere 8 Mart vesilesiyle başarı ve mutluluk dileklerinde bulundu. Ayrıca Putin, Rus romancı ve yazar Andrey Demetyev'in yazdığı, "Biliyorum ki, bütün kadınlar harikadır...” dizelerini okudu.