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Putin: ABD kontrolsüz silah yarışına yol açabilir

ABD'nin INF'ye uymaması durumunda kendilerinin buna karşılık vereceğini söyleyen Putin, "Müzakereler geç olmadan başlamalı." dedi.

AA | 05.08.2019 - 19:26..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin basın servisi üzerinden Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ile ilgili açıklamalar yaptı.

INF'nin sona ermesinden ABD'yi sorumlu tutan Putin, "ABD, INF'den çekilmekle uluslararası güvenliğini tehlikeye soktu. ABD'nin eylemleri kontrolsüz silah yarışına yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZ DE FÜZE ADIMI ATARIZ"

ABD'nin, INF kapsamında yasaklanan füzeleri üretmesi durumunda, Rusya'nın da aynı adımları atacağını belirten Putin, "Rusya, bu klastaki füzeleri üretene kadar, tehditlere karşı X-101, Kalibr ve Tsirkon gibi füze sistemleriyle güvenliğini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Putin: ABD kontrolsüz silah yarışına yol açabilir

Putin, "Orta ve kısa menzilli füze üretimine dair atacağımız tüm adımlar mütekabiliyet gereği atılacak. ABD'nin orta ve kısa menzilli füze konuşlandırmadığı bölgelerde, biz de konuşlandırmayacağız." yorumunu yaptı.

ABD ve müttefiklerinin, uluslararası güvenliğin sağlanması konusunda sağduyu göstereceğini umduğunu kaydeden Putin, "Stratejik istikrar ve güvenliğin sağlanması ile ilgili müzakereler geç olmadan başlatılmalıdır. Bunun için hazırız." görüşünü dile getirdi.

Putin: ABD kontrolsüz silah yarışına yol açabilir

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