Putin: ABD orta menzilli füze üretirse biz de üretiriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yı ağırladıktan sonra gazetecilerin karşısına çıkarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"RUSYA KARŞILIK VERİR"
Geçtiğimiz günlerde Pompeo'nun, "Moskova, yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmezse Washington, 60 içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilecek." açıklamasını değerlendirdi.
Putin, ABD'nin INF'den çekilerek orta menzilli silahlar geliştirmesi halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını ifade etti.