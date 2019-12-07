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Putin Almancasını konuşturdu

Girişimcilerle yaptığı toplantı sırasında tercüme hatası yaşandığını fark eden Putin, Almanca konuşmaya başladı.

Haber Merkezi | 07.12.2019 - 20:54..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de Alman girişimcilerle düzenlenen bir toplantı sırasında yaşanan simultane tercüme hatasını fark edince Almanca konuşmaya başladı.

Doğu Almanya'da KGB ajanı olarak görev yaptığı bilinen Putin'in verdiği tepki kahkaha tufanına yol açtı.

"ÇOK İLGİ ÇEKİCİ ŞEYLER SÖYLEMEDİM"

Bir süre daha Almanca konuşan Rus lider, "Anlattıklarımı daha sonra söylerim. Çok da ilgi çekici şeyler değildi." diyerek gülümsedi. Espirili sözlerinin ardından Putin konuşmasını Rusça olarak sürdürdü.

Putin tercüme hatası sebebiyle Almancasını konuşturdu İZLE

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