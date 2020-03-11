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Putin, devlet başkanlığını uzatma yolunda bir engeli aştı

Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devlet başkanlığı görev süresini uzatacak anayasa değişikliği düzenlemesini kabul etti.

AA | 11.03.2020 - 07:03..
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Putin, devlet başkanlığını uzatma yolunda bir engeli aştı

Duma'da yapılan genel kurul toplantısında, Putin'in devlet başkanı olarak görev yaptığı dönemlerin sıfırlanması ile ilgili anayasada değişiklik yapılması için sunulan öneriyi oyladı.

Oylamada değişiklik önerisi 380 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Öneriye 43 milletvekili "hayır" oyu verirken 1 milletvekili de "çekimser" kaldı.

Tasarıya göre, Putin'in tekrar devlet başkanlığına aday olmasının önündeki engel kalkmış oluyor.

Putin, devlet başkanlığını uzatma yolunda bir engeli aştı

REFERANDUMDAN GEÇERSE 2036'YA KADAR DEVLET BAŞKANI

Anayasadaki "iki defa üst üste görev yapan devlet başkanının üçüncü defa aday olamayacağı"nı içeren madde nedeniyle Putin, yeniden devlet başkanlığına aday olamayacaktı. Yapılan düzenlemeye göre Putin'in eski görev süreleri sıfırlanarak tekrar aday olmasının önündeki engel de ortadan kalkıyor.

Tasarı sadece mevcut devlet başkanı ve önceki dönemlerde görev yapmış devlet başkanlarını kapsıyor.

Rusya'da 22 Nisan'da yapılacak referandumda söz konusu anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde, Putin 2036'ya kadar devlet başkanı olarak görev yapabilecek.

Putin, devlet başkanlığını uzatma yolunda bir engeli aştı

PUTİN: "SINIRLAMANIN KALDIRILMASINA KARŞIYIM"

Rus lider Putin, parlamentoda tasarının oylanması öncesinde, ülkede siyasi sistemde değişiklik öngören anayasa değişiklikleri ile ilgili olarak milletvekillerine hitap etti.

Devlet başkanının üst üste iki defadan fazla seçilememesini öngören anayasa maddesinin değiştirilmesine karşı çıkan Putin, kendi başkanlığının ise devamını desteklediği yönünde ifadeler kullandı.

Putin konuşmasında, görev süresinin sıfırlanması ile ilgili olarak, "Aslında, bu mümkün olabilir fakat bunu için tek bir şart var, Rusya Anayasa Mahkemesi, böyle bir değişikliğin anayasa prensip ve maddelerine aykırı olmadığına karar vermelidir." dedi.

Ayrıca Putin, anayasada devlet başkanlığı süresi ile ilgili zaman sınırlamasının kaldırılması fikrine de karşı olduğunu vurguladı.

Putin, devlet başkanlığını uzatma yolunda bir engeli aştı

KARARA YÖNELİK PROTESTOLAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görev süresinin bitmesinden sonra yeniden devlet başkanı olmasına imkan sağlayacak düzenleme başkent Moskova’da protesto edildi.

Kremlin Sarayı önünde bulunan Aziz Vladimir Heykeli çevresinde toplanan yaklaşık yüz kişilik grup, gösterisi düzenledi.

Rus yasalarına göre birden fazla kişinin bir araya gelerek halka açık yerde gösteri düzenlemesinin izne tabi olması nedeniyle protestocular tek tek heykel önünde durarak belirli zaman aralıklarıyla pankart açtı.

Anayasa değişikliği tasarısına tepki olarak, "Hayır", "Sürenin sıfırlanması devlet darbesi", "Halk yok sayılıyor" yazılı pankartlar açan protestocular bir süre sonra dağıldı.

Putin, devlet başkanlığını uzatma yolunda bir engeli aştı

20 YILDIR RUSYA'NIN BAŞINDA

Vladimir Putin, 2000'de Rusya Devlet Başkanı olarak seçilmişti. Rusya'da iki kez art arda başkan seçilmesinin ardından Putin, anayasanın iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012'de başbakanlık görevini üstlenmişti.

2012'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6'sını alarak devlet başkanı seçilen Putin, 2018'de yapılan seçimlerde de oyların yüzde 76,76'sını alarak daha güçlü bir şekilde başa gelmişti.

Mevcut anayasa çerçevesinde Putin'in görev süresi 2024'te sona eriyor.

Putin, devlet başkanlığını uzatma yolunda bir engeli aştı

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