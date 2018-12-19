taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3358
Euro
6.0774
Altın
1249.62
Borsa
91074.11
Gram Altın
214.418

Putin'den döviz panolarına yasak

Rusya Devlet Başkanı Putin, döviz düzenleme ve kontrol kurallarında değişiklikler öngören yasayı imzaladı.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 08:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kabul edilen değişiklikler; düzenleyiciye, bankaların dış panolarında, döviz kur bilgisini yayınlamayı yasaklama hakkını veriyor.

Daha önce Rusya Merkez Bankası, bankaların iç mekanı dışında döviz kurlarını bildiren, elektronik ve diğer panoları yasaklamayı teklif etmişti.

YASAĞIN AMACI

Merkez Bankası, bu tür panoları genelde kimliği tespit edilemeyen kişilere ait yasa dışı döviz bürolarının kullandığından emin. Yasağın, bu yasa dışı “döviz bürolarına” karşı mücadele amacıyla kabul edildiği vurgulandı.

Medya ve internet üzerinden, döviz kurlarını bildirme hakkı, bankaların elinde kalıyor.

Putin'den döviz panolarına yasak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

14
Konut projelerinde yabancı yatırımcıların sayısı düştü

Konut projelerinde yabancı yatırımcıların sayısı düştü

116
ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

105
Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

46
Doktorlar hamile kızın yaşını öğrenince polisi aradı

Doktorlar hamile kızın yaşını öğrenince polisi aradı

30
Özdemir’in işkence ettiği papağan ameliyat olacak

Özdemir’in işkence ettiği papağan ameliyat olacak

38
Gazi oğlunu minibüsten indirdi

Gazi oğlunu minibüsten indirdi

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir