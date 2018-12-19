Putin'den döviz panolarına yasak

Kabul edilen değişiklikler; düzenleyiciye, bankaların dış panolarında, döviz kur bilgisini yayınlamayı yasaklama hakkını veriyor.
Daha önce Rusya Merkez Bankası, bankaların iç mekanı dışında döviz kurlarını bildiren, elektronik ve diğer panoları yasaklamayı teklif etmişti.
YASAĞIN AMACI
Merkez Bankası, bu tür panoları genelde kimliği tespit edilemeyen kişilere ait yasa dışı döviz bürolarının kullandığından emin. Yasağın, bu yasa dışı “döviz bürolarına” karşı mücadele amacıyla kabul edildiği vurgulandı.
Medya ve internet üzerinden, döviz kurlarını bildirme hakkı, bankaların elinde kalıyor.