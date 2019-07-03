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Putin: Erdoğan ile birçok başka ilginç projemiz var

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi'ne güven mektubu sunan Rus lider, "Türkiye ile ilişkimiz stratejik düzeyde" dedi.

İHA | 03.07.2019 - 15:04..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’deki Aleksandrovskiy salonunda, ülkelerini temsilen Rusya’da görev yapan 18 büyükelçinin güven mektubunun alındığı törende, önemli açıklamalar yaptı.

Törende; Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone Cumhuriyeti, Brezilya, Etiyopya, Belarus, Nikaragua, Hırvatistan, Kırgızistan, Namibya, Moritanya, Afganistan, Yunanistan, Güney Kore, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kosta Rika, Seyşeller, Botsvana ve geçtiğimiz ocak ayında göreve başlayan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın güven mektupları sunuldu.

Putin: Erdoğan ile birçok başka ilginç projemiz var

"BİRÇOK BAŞKA İLGİNÇ PROJEMİZ VAR"

Törende Türkiye ile ilgili geniş ifadelere yer veren Putin, “Birçok başka ilginç projemiz ve ortak girişimimiz var. Rusya ile Türkiye’nin Suriye’deki durumu normalleştirmeye ve barış sürecinin başlatılmasına yönelik koordine çabaları, uluslararası istikrar için önemli bir faktör.” dedi.

Rus lider, Türkiye ile Rusya arasındaki partnerliğin stratejik düzeyde olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

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