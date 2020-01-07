Putin, Esad'la görüştü

İsveçli mobilya devi, ABD'nin California eyaletinde üzerine çekmeceli dolap düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki yaşındaki çocuğun ailesine, 46 milyon dolar tazminat ödeyecek.

IKEA'nın ürettiği dolap, yine ölüm getirdi

Uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kolarov, kulübü Roma ile sözleşme uzattı.

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Eşini 21 yerinden bıçaklayan sanık hakim karşısında

Antalya’da eşini yaralayan sanık, duruşmada eşini hala çok sevdiğini söyleyerek, "O senin yeşil gözlerine kurban olurum" dedi.