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Putin, Esad'la görüştü

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek olan Putin, bugün Şam'a giderek Esad ile Suriye'nin durumunu konuştu.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 17:01..
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Putin, Esad'la görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarınki Türkiye ziyareti öncesi Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya geldi.

Putin, Esad'la görüştü

KREMLİN DUYURDU

Suriye temaslarıyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Vladimir Putin, havalimanından Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye grubunun karargâhına doğru yola çıktı, Şam’ın caddelerinden geçti." dedi.

"Karargahta Putin’i Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıladı." bilgisini veren Peskov, ekledi: "İki lider, askeri yetkililerin ülkenin çeşitli bölgelerindeki durumla ilgili raporlarını dinledi."

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