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Putin, faciada ölen 13 denizcinin aileleriyle buluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı faciasında hayatlarını kaybeden 13 mürettebatın aileleri ile yemekte buluştu.

İHA | 28.07.2019 - 04:07..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Barents Denizi’nde bu ayın başında Rus Deniz Kuvvetlerine bağlı bir denizaltında çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 13 kişinin aileleri ile bir araya geldi.

Putin, faciada ölen 13 denizcinin aileleriyle buluştu

"SİZLER İÇİN BAŞKA NELER YAPABİLİRİZ"

Programda konuşma yapan Putin, yaşananlardan dolayı hayatını kaybedenlerin yakınlarına bir kez daha başsağlığında bulunarak, “Yaşananları bir kez daha hatırlatarak yaranızı tazelemek istemiyorum. Savunma Bakanlığının size yardım etmek için neler yaptığı hakkında konuşmak istiyorum. Raporlara, hazırlanan evraklara baktım, çok şeyin yapıldığını biliyorum, ama hala sizden duymak istiyorum,siz ne düşünüyorsunuz, neler yapabiliriz. Daha fazla dikkat etmemiz gereken bir yer var mı? Sizin için, çocuklarınız için, geleceğiniz için daha neler yapabiliriz. Bunu sakince ve aile gibi konuşalım” ifadelerini kullandı.

Putin, faciada ölen 13 denizcinin aileleriyle buluştu

Putin, faciada ölen 13 denizcinin aileleriyle buluştu

Putin, faciada ölen 13 denizcinin aileleriyle buluştu

Putin, faciada ölen 13 denizcinin aileleriyle buluştu

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