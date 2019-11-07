Putin hayranı Rus, sırtına Putin'in dövmesini yaptırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hayranlığı artık çılgınca boyutlara ulaştı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

Özellikle Rusya'nın başkenti Moskova'da Putin hayranı bir Rus gencin yaptığı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

TÜM SIRTINI KAPLADI

Putin hayranı genç, Putin'in devasa dövmesini yaptırmak için dövme ustasıyla işe koyuldu. Uzun süren bir çalışmanın ardından da Putin hayranlığı tüm sırtını kapladı.

DÖVMEDE SİLAH VE ROKETLER DE YER ALDI

Dövmede Putin'in yüzü ile Rus ordusuna ait birçok stratejik silah, Rusya haritası, Kırım ve Rusya’nın uzaya çıktığını sembolize eden roketler yer aldı.

AMAÇ PUTİN SEVGİSİ AŞILAMAK

Dövmesini fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan Rus vatandaşı, 12 yaşındaki çocuğuna Rusya sevgisi ve Putin’e bağlılığı aşılamak için bu dövmeyi yaptırdığını belirtti.