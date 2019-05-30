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Putin ile Erdoğan telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib'deki saldırılar ele alındı.

AA | 30.05.2019 - 21:15..
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye’deki durumu ele aldıkları kaydedildi.

ASKERİ İLİŞKİLER DE ELE ALINDI

Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi yapıldı. Suriye’deki durumla ilgili istişareler devam etti” ifadelerine yer verildi.

Liderlerin, terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi ile ilgili önlemler dâhil İdlib’le ilgili karşılıklı çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemine vurgu yaptığı kaydedilen açıklamada, “Askeri-teknik alanda işbirliği dahil olmak üzere bir dizi ikili konuya da değinildi” ifadeleri kullanıldı.
Liderlerin karşılıklı temasların devamı konusunda anlaştıkları da ifade edildi.

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