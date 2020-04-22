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Putin ile Selman'ın petrol görüşmesi kötü bitti

Rusya ile Suudi Arabistan'ın petrol konusunda anlaşamadığı OPEC+ zirvesinden önce, Selman ve Putin'in sert bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi |
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Putin ile Selman'ın petrol görüşmesi kötü bitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında yapılan telefon görüşmesine dair çarpıcı bir iddia gündemde...

Geçtiğimiz ay petrol üretimi üzerine bir görüşme yapan Putin ve Selman arasındaki konuşmanın kötü geçtiği belirtildi.

Middle East Eye haber sitesinin aktardığına göre, görüşme 6 Mart'ta gerçekleştirilen ve büyük petrol üreticilerinin koronavirüs salgının bir sonucu olarak düşen küresel talebe rağmen üretimin kesilmesine ilişkin bir anlaşma konusunda uzlaşamadıkları OPEC+ toplantısından hemen önce gerçekleştirildi.

PUTİN VE SELMAN ARASINDA GERGİN GÖRÜŞME

Gazeteye konuşan ve adını vermek istemeyen bir Suudi yetkili, görüşmeye ilişkin, "Toplantıdan hemen önce Putin ve Selman arasında bir görüşme oldu. Selman çok agresifti, ültimatom verdi ve anlaşma olmazsa Suudi Arabistan'ın fiyat savaşı başlatacağı tehdidinde bulundu." bilgisini paylaştı.

Putin ile Selman'ın petrol görüşmesi kötü bitti

"BİRBİRLERİNE BAĞIRDILAR"

Görüşmeyi "çok kişisel" olarak tanımlayan söz konusu yetkili, "Birbirilerine bağırdılar. Putin ültimatomu reddetti ve görüşme kötü bir şekilde bitti." dedi.

PUTİN'DEN ÖNCE KUSHNER İLE GÖRÜŞTÜ

Suudi Veliaht Prens Selman'ın, Rus lider ile yaptığı telefon görüşmesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ile iletişim kurduğu da haberde akarıldı.

Putin ile Selman'ın petrol görüşmesi kötü bitti

PRENSİN SAVUNUCUSU

Kushner'in, "Beyaz Saray içinde prensin en önemli savunucusu" olduğu kaydedildi.

Trump'ın danışmanının Selman'dan bu görüşmeyi yapmasını istemediği, ancak bu teması veto etmediği de ifade edildi. Bin Selman'ın, kendi sonuçlarını çıkardığı bildirildi.

Putin ile Selman'ın petrol görüşmesi kötü bitti

OPEC+ ZİRVESİNDEN ANLAŞMA ÇIKMADI

OPEC+ görüşmelerinde bir anlaşmaya varılamayınca Suudi Arabistan petrol üretimini günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını açıklamıştı.

Bu karar üzerine petrol fiyatları çakıldı. Rusya'nın para birimi Ruble de hızla değer kaybetti.

RUSYA'NIN GÖZÜNÜ KORKUTMAYA ÇALIŞTI

Putin ile Selman arasında sert geçen telefon görüşmesinde, Riyad yönetiminin Moskova'nın "gözünü korkutmaya çalıştığı" belirtildi.

Bir endüstri analisti, "Putin'i köşeye sıkıştırmanın tehlikelerine tanıklık ettik." diye konuştu.

Putin ile Selman'ın petrol görüşmesi kötü bitti

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