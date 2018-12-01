taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2132
Euro
5.9002
Altın
1222.41
Borsa
95416.03
Gram Altın
204.942

Putin Kerç krizi için Merkel’le anlaştı

G20 Zirvesi için bir araya gelen Putin ve Merkel, Kerç krizi için 4'lü zirve yapma konusunda anlaşmaya vardı.

İHA | 01.12.2018 - 20:31..
  1. Haberler
  2. Dünya

G20 Zirvesi için Arjantin’de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in baş başa yaptığı kahvaltıda Merkel’in Putin’i Kerç krizi için 4’lü Zirve yapmaya ikna ettiği öğrenildi.

Putin Kerç krizi için Merkel’le anlaştı

SURİYE'DE KURULACAK ANAYASA KOMİSYONU MASAYA YATIRILACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in baş başa yaptığı kahvaltı da görüşülen konular kamuoyuyla paylaşıldı. İkilinin, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı Krizi ve Suriye’de kurulacak Anayasa Komisyonu hakkında konuştuğu öğrenildi.

ALMANYA RUSYA FRANSA VE UKRAYNA YER ALACAK

Angela Merkel’in Sözcüsü Steffen Seibert’in yaptığı açıklamada, Merkel’in Putin’i Kerç krizini görüşmek için Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya arasında danışmanlar seviyesinde zirve yapılmasına ikna ettiği söylendi.
Açıklamada ayrıca, iki liderin İstanbul Zirvesi’nde Suriye konusunda alınan kararların uygulanması için daha fazla gayret sarf edilmesi konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ATAK'ların ihracatı ABD yüzünden ertelendi

ATAK'ların ihracatı ABD yüzünden ertelendi

559
Macron’dan Suudi Prense: Beni hiç dinlemiyorsun

Macron’dan Suudi Prense: Beni hiç dinlemiyorsun

28
Sarı Yelekliler'in protestosu Hollanda'ya sıçradı

Sarı Yelekliler'in protestosu Hollanda'ya sıçradı

195
Eski ABD Başkanı George H. W. Bush öldü

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush öldü

333
George W Bush döneminde Türkiye Musul'a girecekti

George W Bush döneminde Türkiye Musul'a girecekti

155
Suudi Prens Bin Selman, kendi otelinde kalamıyor

Suudi Prens Bin Selman, kendi otelinde kalamıyor

34
Beykoz'daki bıçaklı saldırı sanığının özgürlüğü tescillendi

Beykoz'daki bıçaklı saldırı sanığının özgürlüğü tescillendi

373
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir