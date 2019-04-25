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Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kim, Rusya'da Vladivostok'un Russky Adası'nda buluştu.

AA | 25.04.2019 - 09:00..
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Dünyanın merakla beklediği zirve, bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi.

İKİLİ İLİŞKİLER GELİŞTİRİLECEK

Rusya’nın Vladivostok şehrinde yer alan Uzak Doğu Federal Üniversitesi’ndeki görüşme öncesinde konuşan Putin, Kim’in Rusya’ya yaptığı ziyaretin ikili ilişkilerin geliştirilmesine hizmet edeceğini belirtti.

Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Putin, “Bu ziyaretin, Kore yarımadasındaki durumu nasıl çözebileceğimizi, birlikte neler yapılabileceğimizi, Rusya’nın şu anda olan süreci desteklemek için neler yapabileceğini daha iyi anlamaya yardımcı olacağına eminim.” ifadelerini kullandı.

Moskova’nın, Kuzey Kore’nin Güney Kore ve ABD ile ilişkilerini normalleştirme çabalarından memnuniyet duyduğunu kaydeden Putin, “Elbette, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki diyaloğu ve Kuzey Kore-Amerikan ilişkilerini normalleştirme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi

Kuzey Kore lideri Kim ise Putin ile görüşmesinin, Kore yarımadasındaki problemin çözümüne ve ikili ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını belirtti.

"GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR BULUŞMA"

Kim, “Kore yarımadasındaki durum tüm dünya toplumunun ilgisini çekmektedir. Umarım görüşmelerimiz bu durumu birlikte değerlendirmek ve görüş alış verişinde bulunmak için önemli bir etkinlik olacaktır. Umarım anlamlı bir görüş alışverişinde bulunuruz.” diye konuştu.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Vladivostok şehrindeki Putin ve Kim arasında yapılan zirve, "ilk" olma özelliği taşıyor.

Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi

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