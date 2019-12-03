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Putin: NATO'nun düşünce şekliyle etkin kararlar alınamaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir, "NATO'nun son yıllardaki basmakalıp düşünce şekli, dünyada etkin kararlar almak için iyi bir araç değil" diye konuştu.

AA | 03.12.2019 - 17:43..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus donanmasının kalkınmasına yönelik Soçi kentinde gerçekleştirilen toplantıda, Rusya-NATO ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"NATO VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR"

NATO'nun Sovyetler Birliği'ne karşı kurulduğunu anımsatan Putin, "Bugün artık Sovyetler Birliği yok, ancak NATO hem varlığını sürdürüyor hem gelişiyor." ifadesini kullandı.

Putin, kurulduğunda 12 üyeden oluşan NATO'nun bugün 29 üyeden oluştuğuna dikkati çekerek, "NATO'ya üye ülkelerin savunma harcamaları, tüm dünyadaki savunma harcamalarının yüzde 70'ine tekabül ediyor. NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesi, Rusya için ulusal güvenlik tehdidi oluşturmaktadır." diye konuştu.

Putin: NATO'nun düşünce şekliyle etkin kararlar alınamaz

"İYİ BİR ARAÇ DEĞİL"

NATO'nun "çağın gerisinde" kaldığını savunan Putin, "NATO'nun son yıllardaki basmakalıp düşünce şekli, hızla değişen, modern dünyada etkin kararlar almak için iyi bir araç değil. NATO ile terörle mücadele, silah kontrolü ve yerel silahlı çatışmalar gibi konular dahil çeşitli iş birlikleri yapmaya yönelik arzumuzu çok defa dile getirdik fakat Rusya'nın çıkarlarına karşı hareket ettikleri için 2008'den sonra iş birliğimiz aşamalı şekilde durdu." diye konuştu.

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