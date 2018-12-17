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Putin: Rap'i yasaklamayıp yön vermeliyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rap müzik için, "Bir şeyi durdurmak imkansızsa ona öncülük etmeli ve yön vermeliyiz." diye konuştu.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 11:03..
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Rusya'da müzik kültürü çok geniş bir kitleye yayılıyor. Ancak son dönemlerde Rus gençlerini etkisi altına alan rap müziğinin içeriği, Rus Hükümeti'ni rahatsız etmeye başladı.

TEPKİLERE YOL AÇMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Rus rapçi Husky'nin tutuklanması ve konserlerinin iptal edilmesi, tepkiyle karşılanmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Putin, rap'in daha çok seks, uyuşturucu ve protesto üzerine yoğunlaştığını vurguladı.

Putin: Rap'i yasaklamayıp yön vermeliyiz

"RAP MÜZİĞİNİ YÖNLENDİRMELİYİZ"

Rap müziği için açıklama yapan Putin, "Eğer engellemek imkansızsa, öyleyse öncülük etmeli ve yönlendirmeliyiz." diye konuştu. Ayrıca, Putin kaygısının, uyuşturucu kullanımı ile ilgili olduğunu da belirterek, "Bu, ulusun alçalmasına giden bir yoldur" ve "Uyuşturucu propagandasının" kötü olacağını dile getirdi.

Putin, küfür yasağı getirilemeyeceği belirterek, bunların Rusların ortak kültürünün parçası olduğunu savundu.

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