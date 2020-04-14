Putin: Rus ekonomisi ciddi bir baskı altında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınının, ülke ekonomisi üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Putin, başkent Moskova’da, ülke ekonomisine dair yetkililerle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda, değerlendirmelerde bulundu.

Salgının Rusya’daki şirketler için “şok” yarattığını belirten Putin, "Ancak bunun hükümet için benzer bir şok yaratmaması gerekiyor. Rus ekonomisi ve şirketler ciddi bir baskı altında." dedi.

PERAKENDE TİCARETİNDE YÜZDE 35'LİK AZALMA

Koronavirüs salgını nedeniyle düşen talebin hem Rusya hem de diğer ülkeler için en hassas sorun olduğuna işaret eden Putin, “Rusya’daki perakende ticareti nisanda yüzde 35 azaldı. Bu aynı zamanda pazarın ne kadar hızlı bir şekilde küçüldüğünü gösteriyor.” diye konuştu.

"İNŞAAT VE İLGİLİ SEKTÖRLER ETKİLENECEK"

Ülkedeki kritik bankalarda yeni ipotek kredilerinin de sert bir şekilde düştüğünü vurgulayan Putin, “Bu da mutlaka inşaat ve ilintili sektörleri etkileyecektir. Fakat bizim açımızdan burada beklenmedik bir şey yok. Bu durum şirketler için şok yarattı. Ancak bunun hükümet için benzer bir şok yaratmaması gerekiyor.” dedi.

"RUS EKONOMİSİ BASKI ALTINDA"

Küresel ekonomide yaşandığı gibi Rus ekonomisinde de zorlukların yaşandığına işaret eden Rusya Devlet Başkanı, “Rus ekonomisi ve şirketler ciddi bir baskı altında. Koronavirüs salgını ticareti ve iş gücü olumsuz etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Ancak bizim krize karşı gerekli araçlarımız ve rezervlerimiz mevcuttur. Bu kaynakları en etkin şekilde kullanmamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

YÜZDE 5 KÜÇÜLME BEKLENTİSİ

Uzmanlar, öncü tahminlere göre, geçen yıl yüzde 1,3 oranında büyüyen Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesini bekliyor.