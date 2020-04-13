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Putin: Rusya'da korona salgını kötüye gidiyor

Koronavirüs vakalarının giderek arttığına dikkat çeken Putin, ülkede koronavirüsle ilgili durumun kötüye gittiğini vurguladı.

AA |
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Putin: Rusya'da korona salgını kötüye gidiyor

Dünyayı saran koronavirüs, Rusya'yı da etkisi altına aldı.

Vaka sayısının 15 bin 770’e çıktığı ülkede, 130 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vaka ve ölü sayısının artışa geçtiği ülkede,  salgınının ele alındığı bir toplantıya katıldı.

"DURUM KÖTÜYE GİDİYOR"

Toplantıda bir konuşma yapan Putin, "Durumun her gün değiştiğini ve maalesef kötüye gittiğini görüyoruz. Hastaların sayısı artıyor, üstelik özellikle de ağır vakalar giderek artıyor" ifadelerini kullandı.

Putin: Rusya'da korona salgını kötüye gidiyor

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR BELİRLEYİCİ OLACAK"

Toplantıya katılan yetkililerden kısa ve uzun vadeli tahminlere ilişkin günlük rapor sunmalarını isteyen Putin, "Önümüzdeki haftalar birçok açıdan belirleyici olacak. Bu nedenle ülke geneline ve bölgelere ilişkin bilgiler, raporlar almak istiyorum. Özellikle de riskin yüksek olduğu bölgelere ilişkin" dedi.

"TEK MEKANİZMA HALİNDE ÇALIŞMALI"

Başta vatandaşlara tıbbi yardım ulaştırılmasıyla ilgili olanlar olmak üzere, izlenen stratejinin esnek ve hızlı şekilde düzeltilmesi için en karmaşık ve olağanüstü olanlar da dahil tüm senaryoların göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydeden Putin, "Tüm sağlık sistemi, tek bir mekanizma halinde çalışmalı. Bu bağlamda, hem federal yapılar hem de bölgeler arasında doğru etkileşim kurulması gerektiğine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Burada Sağlık Bakanlığı birimlerinin, Rusya Federal Biyomedikal Ajansı'nın (FMBA), diğer sağlık kuruluşlarının ve özel kliniklerin çalışmalarına dikkat çekmek istiyorum. Hükümet, tüm bu çalışmaların koordinasyonu için gereken yetkilere sahip." şeklinde konuştu.

Putin: Rusya'da korona salgını kötüye gidiyor

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