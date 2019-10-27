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Putin, Soçi sonrası Güvenlik Konseyi'ni acilen topladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırasını, acil olarak topladığı Güvenlik Konseyi'nde ele aldı.

AA | 27.10.2019 - 08:09..
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Putin, Soçi sonrası Güvenlik Konseyi'ni acilen topladı

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in, Rusya Güvenlik Konseyi'ni acil topladığı bildirildi.

SOÇİ MUHTIRASI VE SURİYE GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırasının uygulanması ve Suriye'deki durumun görüşüldüğü kaydedildi.

Putin'in konsey üyelerine Soçi'de yapılan Rusya-Afrika Zirvesi ile de ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Putin, Soçi sonrası Güvenlik Konseyi'ni acilen topladı

SURİYE'NİN KUZEYİ İÇİN 10 MADDELİK MUTABAKAT

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya varmışlardı.

Putin, Soçi sonrası Güvenlik Konseyi'ni acilen topladı

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