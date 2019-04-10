Rusya'nın St Petersburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Arktik Forumu'na katılan Rusya Devlet Başkanı Putin, burada açıklamalar yaparken tercümanın azizliğine uğradı.

Putin sözünü tam çevirmeyen tercümanı tersledi ViDEO

'DOSTLAR' KELİMESİNİ 'PARTNERLER' OLARAK AKTARDI

Bu forumda Putin, İsveç Başbakanı Stefan Löfven'e Rusya'yla ekonomik ilişkilerin ne kadar iyi olduğundan bahsediyordu. Hata Rusya Devlet Başkanı, İsveçli işadamları için ‘dostlar' kelimesini kullandı, ancak tercüman 'dostlar' kelimesini ‘partnerler' olarak aktardı.

"O BİR HAYDUT"

Putin, bu kelimeyi tam olarak çevirmeyen çevirmene ise tepki göstererek, "Ben dostlar dedim, o ise partnerler dedi. O bir haydut." dedi.

Bu arada Rusya'da düzenlenen foruma İsveç Başbakanı Stefan Löfven, İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson, Finladiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Norveç Başbakanı Erna Solberg katıldı.