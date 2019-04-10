taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.69205
Euro
6.4197
Altın
1304.505
Borsa
97610.37
Gram Altın
238.65

Putin sözünü tam çevirmeyen tercümanı tersledi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'da düzenlenen bir foruma katıldı. Putin burada çevirisini doğru yapamayan tercümana kızdı.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 11:02..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Rusya'nın St Petersburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Arktik Forumu'na katılan Rusya Devlet Başkanı Putin, burada açıklamalar yaparken tercümanın azizliğine uğradı.

Putin sözünü tam çevirmeyen tercümanı tersledi

Putin sözünü tam çevirmeyen tercümanı tersledi ViDEO

'DOSTLAR' KELİMESİNİ 'PARTNERLER' OLARAK AKTARDI

Bu forumda Putin, İsveç Başbakanı Stefan Löfven'e Rusya'yla ekonomik ilişkilerin ne kadar iyi olduğundan bahsediyordu. Hata Rusya Devlet Başkanı, İsveçli işadamları için ‘dostlar' kelimesini kullandı, ancak tercüman 'dostlar' kelimesini ‘partnerler' olarak aktardı.

Putin sözünü tam çevirmeyen tercümanı tersledi

"O BİR HAYDUT"

Putin, bu kelimeyi tam olarak çevirmeyen çevirmene ise tepki göstererek, "Ben dostlar dedim, o ise partnerler dedi. O bir haydut." dedi.

Bu arada Rusya'da düzenlenen foruma İsveç Başbakanı Stefan Löfven, İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson, Finladiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Norveç Başbakanı Erna Solberg katıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

617
ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

364
Tanju Özcan talimatını yineledi: Suriyelilere ekmek yok

Tanju Özcan talimatını yineledi: Suriyelilere ekmek yok

361
İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

177
Netanyahu seçim zaferini ilan etti

Netanyahu seçim zaferini ilan etti

53
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

7
'Ölü Mahmut' davası 40 yıl sonra çözüldü

'Ölü Mahmut' davası 40 yıl sonra çözüldü

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir