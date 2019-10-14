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Putin: Trump'ın tweet'lerine bakmıyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımları okumadığını söyledi.

AA | 14.10.2019 - 03:00..
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Putin: Trump'ın tweet'lerine bakmıyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın gerçekleştireceği Riyad ziyareti öncesi Russia Today (RT), El-Arabiya ve Sky News Arabia televizyonlarına bir röportaj verdi.

"TWİTTER HESABIM YOK, TAKİP ETMİYORUM"

Rus lider, Trump'ın tweetlerini okuyup okumadığına ilişkin bir soru üzerine "Afedersiniz ama Twitter hesabım yok, bunları takip etmiyorum. Elbette mesai arkadaşlarım zaman zaman bunlar hakkında bana bilgi veriyor. ABD Başkanı'nın görüşü, birçok kişi ve genel itibarıyla dünya için her zaman önemli, her zaman değer taşıyor. Ancak ben bunları okumuyorum" yanıtını verdi.

Putin: Trump'ın tweet'lerine bakmıyorum

"TRUMP'TAN BİR ŞİKAYETİM YOK"

Putin, Rusya-ABD ilişkilerindeki sorunlar nedeniyle Trump'a yönelik şikayetleri bulunmadığını, zira ilişkilerin normalleşmesine ABD'deki iç siyasi durumun engel olduğunu anladığını kaydetti.

Putin: Trump'ın tweet'lerine bakmıyorum

"ABD İÇ SİYASETİ, İLİŞKİLERİMİZİ BALTALIYOR"

Trump'ın ikili ilişkiler hakkında neler söylediğini ve daha seçim kampanyası sırasında ilişkiler normalleştireceğini açıkladığını anımsatan Rus lider, "Ancak ABD'deki iç siyasi durum, Trump'ın Rusya-ABD ilişkilerini kökten iyileştirecek adımlar atmasını engelliyor" diye konuştu.

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