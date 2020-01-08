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Putin: İlişkilerimiz engelleme çabalarına rağmen gelişiyor

Vladimir Putin, TürkAkım projesinin benzeri olmayan bir gaz ulaştırma sistemi olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber | 08.01.2020 - 15:46..
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putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kameralar karşısına geçti.

Proje hakkında konuşan Putin, Rusya ile Türkiye arasında ilişkilerin günden güne geliştiğini söyledi.

ENGELLEMELERE RAĞMEN...

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya-Türkiye arasındaki iş birliği, engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor.

Rus gazının (Türkiye üzerinden) Avrupa'ya sevk edilmesi bütün Avrupa ekonomisine tesir edecek.

Gösterdiğiniz siyasi irade nedeniyle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Putin: İlişkilerimiz engelleme çabalarına rağmen gelişiyor VİDEO

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