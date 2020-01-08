Sinop’un Soğuksu mevkisinde yaşayan yabani canlıların aç kalmamaları amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince yiyecek bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Lideri Putin ile beraber TürkAkım'ın açılışında konuşuyor.

Bir kadın, binanın beşinci kat penceresinden içinde sığ su bulunan dereye düştü.

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Putin: İlişkilerimiz engelleme çabalarına rağmen gelişiyor

Vladimir Putin, TürkAkım projesinin benzeri olmayan bir gaz ulaştırma sistemi olduğunu söyledi.