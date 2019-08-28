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Putin, Türklerin inşa ettiği Gagarin Havalimanı açılışında

Rusya Devlet Başkanı Putin, Yuri Gagarin Havalimanı'nın resmi açılışını gerçekleştirdi.

İHA | 28.08.2019 - 12:20..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Saratov kentinde inşa edilen Yuri Gagarin Havalimanı'nın açılış törenine katıldı.

Bu törene sadece Putin değil, aynı zamanda Gagarin'in kızı Yelena Gagarina ve uzaya çıkan ilk kadın kozmonot Valentina Tereşkova da iştirak etti.

Putin, Türklerin inşa ettiği Gagarin Havalimanı açılışında

GAGARİN'İN İNİŞ YAPTIĞI KENT

Türk bir firmanın yapımını üstlendiği Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı, 12 Nisan 1961’de uzaya çıkarak tarihe geçen ilk kozmonot Yuri Gagarin’in uzay yolculuğu dönüşü iniş yaptığı Saratov kentinde yer alıyor.

SIFIRDAN İNŞA EDİLEN HAVALİMANI

Yapılan bilgilendirmede; Rusya’nın sıfırdan inşa edilen 2’inci havalimanı projesi olma özelliğini taşıyan Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı, modern mimariyi şehrin tarihsel dokusuyla birleştirerek tasarım ve mühendislik anlamında da şimdiden büyük bir övgü almış durumda.

Putin, Türklerin inşa ettiği Gagarin Havalimanı açılışında

İÇERİSİNDE UZAY MÜZESİ VAR

Toplamda 43 bin 147 metrekarelik bir alana kurulu bulunan havalimanı, yıllık 1 milyon yolcu kapasitesine sahip olarak inşa edildi.

Havalimanı, ziyaretçilerin kamera karşısına geçip fotoğraflarını anında alabildiği, kendilerini kozmonot gibi hissettiren bir teknolojiyi içinde barındıran ve ayın zamanda içerisinde bir uzay müzesinin de olduğu tek havalimanı olarak öne çıkıyor.

ESTA Construction’ın modern ve kentsel mimariyi temel alarak inşa ettiği Yuri Gagarin Havalimanı, metal konstrüksiyon ve cam ağırlıklı 3 kattan oluşuyor. Havalimanı ayrıca 272 araç kapasiteli açık bir otoparktan oluşuyor.

Putin, Türklerin inşa ettiği Gagarin Havalimanı açılışında

Putin, Türklerin inşa ettiği Gagarin Havalimanı açılışında

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