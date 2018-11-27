Putin, Ukrayna'nın sıkıyönetim kararından endişeli

Uşak polisi yaptığı güvenlik uygulamalarında suç makinesi bir şüpheliyi yakaladı.

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Bürokrasi Hazretleri her yerde ve her devirde sorun/muş

Başkan Erdoğan, sık sık bürokrasiden memnuniyetsizliğini dile getiriyor. Bunu söyleyen kişi, 16 yılda Bürokrasi Hazretleri'ne, daha önceleri hayal dahi edilemeyecek geri adımlar attırmış bir lider.