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Putin, Ukrayna'nın sıkıyönetim kararından endişeli

Putin, Ukrayna’da sıkıyönetim ilan edilmesinden ve ordularının savaşa hazır konuma getirilmesinden ötürü derin endişe duyuyor.

AA | 27.11.2018 - 09:08..
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Kremlin Basın Servisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Kerç Boğazı’nda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik nedeniyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

"ENDİŞELİYİZ"

Görüşmede, Ukrayna’yı uluslararası hukuku çiğnemekle suçlayan Putin, “Ukrayna’da sıkıyönetim ilan edilmesinden ve ordularının savaşa hazır konuma getirilmesinden ötürü derin endişe duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

"ACELECİ KARARLAR ALMAMALI"

Almanya’nın inisiyatifiyle gerçekleşen görüşmede Putin, “Ukrayna’nın aceleci kararlar almasının önlenmesi için Almanya’nın Kiev yönetimini etkilemesini umuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin, Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle dün akşam sıkıyönetim ilan etmişti.

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