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Putin Ukrayna'nın yeni devlet başkanını uyardı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvali’nin pasaportunun iade edilmesi gerektiğini söyledi.

İHA | 29.04.2019 - 20:01..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın zamanda Ukrayna’da Başkanlık Seçimlerini kazanan Vladimir Zelenskiy’e, Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvali’yle ilgili öneride bulundu.

PASAPORTUN VERİLMESİ ADİL BİR ÇÖZÜM OLUR

Putin tarafından basına yapılan açıklamada, “Özgürlükler konusuna gelince, bence Rusya’dan ya da Ruslardan başlamayalım bu meseleye. Gürcülerden ya da eskiden Gürcü olanlardan başlayalım. Geçmişinde Gürcü olan ve kendisini şimdi Ukraynalı sayan Mihail Saakaşvili’ye, Ukrayna pasaportunun geri verilmesi adil bir çözüm olur.” ifadelerini kullandı.

Putin Ukrayna'nın yeni devlet başkanını uyardı

VALİLİK YAPMIŞTI

Gürcistan’da 2004-2013 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Saakaşvili, 2015 yılında ise Ukrayna’nın Odessa şehrinde valilik yapmıştı.

Saakaşvili yönetim ile arasında çıkan krizden sonra Ukrayna pasaportu elinden alınarak ülkeden sınır dışı edilmişti.

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