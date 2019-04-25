Putin ve Kim'in hediye tercihi kılıç oldu

Kuzey Kore lideri Kim Jonh-Un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok’taki görüşmeleri çerçevesinde birbirlerine hediyeler takdim etti.

"SİZİ DESTEKLEYEN HALKIMIN BİR TEMSİLİ"

​Kim, Putin’e geleneksel bir kılıç ederken “Modern silahlar yokken, bu kılıçlar kullanılıyordu. Gücü, ruhumun sizi destekleyen halkımın bir temsili” dedi. Putin ise hediye karşısında teşekkürlerini sundu.

SEMBOLİK PARA DA VERİLDİ

Rus liderin Kim’e hediyeleri ise bir çay takımı ve süvari kılıcı oldu.

​Diğer yandan, birine silah vermenin uğursuzluk getirdiğine inanıldığından, liderler sembolik anlamda birbirlerine madeni para verdi.