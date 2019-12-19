Putin'den başkanlık sistemi için değişiklik sinyali

Rusya lideri Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı kapsamında Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantıda Putin, kendisine sorulan çeşitli sorulara yanıt verdi.

Rusya'da 20 yıldır iktidarda olan ve geçen yılki seçimlerde yüzde 76,7 oy alarak yeniden devlet başkanı seçilen Vladimir Putin, 4 dönemdir başkanlık koltuğuna oturuyor.

"ÜST ÜSTE BAŞAKANLIK KALDIRILABİLİR"

Rus lidere, bir soruda devlet başkanlığı siteminde değişiklik olabilme ihtimali soruldu.

Putin, devlet başkanlığı süresinde yapılabilecek olası değişiklik konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

"İlgili maddeden 'üst üste' ifadesi çıkarılabilir. Bu sadık hizmetkarınız iki dönem üst üste görev yaptı, sonra görevden ayrıldı ve devlet başkanlığı görevine dönmek için anayasal hakka sahip oldu, zira artık üst üste iki dönemden fazla olmuyordu. Ancak bu, bazı siyaset bilimcilerini, kanaat önderlerini rahatsız ediyor, bu ifade çıkarılabilir sanırım."

Putin'in cevapladığı düğer sorular şu şekilde:



RUSYA VE ÇİN ASKERİ İTTİFAK KURMAYI PLANLIYOR

Putin, Rusya ve Çin'in askeri ittifak kurmadığını ve kurmayı planlamadığını ifade etti.

Rus lider, "Doğu Asya'da bir askeri blok oluşturmak isteyen Moskova ve Pekin değil, ABD ile müttefikleri Japonya ve Güney Kore. Bunu görüyoruz ve yıkıcı buluyoruz. Bu beraberinde iyi bir şey getirmez. Resmi bir askeri ittifak olmaması, iki stratejik partnerin savunma teknolojileri alanında işbirliği yapmayacağı anlamına gelmez. Rusya, Çin'e kendi füze uyarı sistemini geliştirmesine yardım etmeyi sürdürecek" dedi.

"İNSANLAR BENİM HAKKIMDA İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİR"

Putin'e İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un kendisini Harry Potter serisindeki Dobby karakterine benzetmesini nasıl karşıladığı soruldu.

Kendisi hakkında olumsuz açıklamalar yapan yabancı politikacıların sözlerine önem vermediğini söyleyen Putin, diğer insanların kendisi hakkında istediğini konuşabileceklerini ifade etti.

Putin, kim ne konuşursa konuşsun, bunun ülkenin yerine getirmeye çalıştığı temel hedeflerle karşılaştırıldığında hiçbir değer taşımadığını vurguladı.

"İNGİLTERE'NİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE ETMİYORUZ"

Putin, Rusya'nın İngiltere'nin iç işlerine müdahale edip etmediği konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Çeşitli ülkelerin hükümet makamlarının Rusya'daki gelişmeler hakkında yaptığı değerlendirmeleri birçok kez duyduk. Bu müdahale mi, değil mi? Siz kendi görüşlerinizi dile getiriyorsunuz. Biz de, size karşı aynı şekilde hareket etme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bunun müdahaleyle hiçbir alakası yok. Şu anda yaşananlara baktığımızda, seçimleri kazandığı için Johnson'u kutlayabiliriz. Ben ülkemin çıkarlarının neler olduğunu biliyorum. Kim ne konuşursa konuşsun, bunlar, ülkenin yerine getirmeye çalıştığı temel hedeflerle karşılaştırıldığında hiçbir değer taşımıyor."

