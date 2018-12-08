Putin'den Çipras'a Türk Akımı yanıtı geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazının Avrupa'ya taşındığı projelere Yunanistan'ın da dahil edilebileceğini söyleyerek "Bunun için Türk ortaklarımızla görüşüyoruz." dedi.

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Özel tiyatrolara devlet desteği

Özel tiyatroların projelerine, profesyonel tiyatrolar için yıllık 80, amatör tiyatrolar için yıllık 18 bin lira ve geleneksel tiyatrolar için de yıllık 15 bin liraya kadar maddi destek sağlanacak.