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Putin'den Çipras'a Türk Akımı yanıtı geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazının Avrupa'ya taşındığı projelere Yunanistan'ın da dahil edilebileceğini söyleyerek "Bunun için Türk ortaklarımızla görüşüyoruz." dedi.

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 12:11..
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Putin'den Çipras'a Türk Akımı yanıtı geldi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin'de bir araya geldi. İkilinin görüşmesinde TürkAkım Projesi de konuşuldu.

Başkent Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Putin, "Rusya, Yunanistan'ın doğal gaz ihtiyacının yarısından fazlasını, petrol ihtiyacının da yüzde 10'undan fazlasını karşılıyor." dedi.

"TÜRK ORTAKLARIMIZLA GÖRÜŞMELİYİZ"

Putin, Güney Avrupa’nın, Yunanistan üzerinden Türk Akımı’ndan gelecek doğalgaza erişim sağlayabileceğini söylerken konunun öncelikle Türk ortaklarla görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Putin, "Yunanistan'ın TürkAkım projesine dahil edilmesini de ihtimal dışında görmüyoruz. Bu konuyu Türk ve Yunan ortaklarımızla istişare ediyoruz." dedi.

Putin'den Çipras'a Türk Akımı yanıtı geldi

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