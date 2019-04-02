Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları gecikmedi.

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmede, Cumhurbaşkanımızın seçim başarısını kutladı." denildi.





RUHANİ'DEN TEBRİK MESAJI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Erdoğan'a hitaben, tebrik mesajı yayınladı.

Ruhani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesajında, "Türkiye'deki belediye seçimlerinin ülke genelinde coşkulu ve başarılı geçmesi nedeniyle zat-ı alinizi ve Türkiye halkı ile hükümetini tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.