taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5661
Euro
6.252
Altın
1288.59
Borsa
94101.28
Gram Altın
231.261

Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı kutladı.

AA | 02.04.2019 - 08:52..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları gecikmedi.

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmede, Cumhurbaşkanımızın seçim başarısını kutladı." denildi.

Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu

RUHANİ'DEN TEBRİK MESAJI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Erdoğan'a hitaben, tebrik mesajı yayınladı.

Ruhani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesajında, "Türkiye'deki belediye seçimlerinin ülke genelinde coşkulu ve başarılı geçmesi nedeniyle zat-ı alinizi ve Türkiye halkı ile hükümetini tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
19 milletvekilinden 5'i yerel seçimde kazandı

19 milletvekilinden 5'i yerel seçimde kazandı

13
Mirgün Cabas'tan Sayan için Ağrı paylaşımı

Mirgün Cabas'tan Sayan için Ağrı paylaşımı

140
Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

92
CHP: Demokrasiye güven tazeledik

CHP: Demokrasiye güven tazeledik

213
Sekreterlikten belediye başkanlığına yükseldi

Sekreterlikten belediye başkanlığına yükseldi

9
Ömer Çelik: İtiraz edilmesi kadar doğal bir şey yok

Ömer Çelik: İtiraz edilmesi kadar doğal bir şey yok

91
F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir