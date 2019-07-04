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Putin’den İtalya’ya arabuluculuk çağrısı

Vladimir Putin, İtalya’nın Avrupa ile Rusya arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için Avrupa Birliği’ni ikna etmesini umduklarını söyledi.

İHA | 04.07.2019 - 22:46..
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İtalya’ya resmi ziyaret düzenleyen Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giuseppe Conte ile bir araya geldi.

Görüşmelerinin ardından Conte ile basın karşısına çıkan Putin, İtalya’nın Avrupa ile Rusya arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için Avrupa Birliği’ni ikna etmesini umduklarını dile getirdi.

TARAFLARA ZARAR VERİYOR

Roma yönetiminin pek çok sebepten dolayı Avrupa üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu bildiklerini belirten Putin, buna karşın İtalya’nın Brüksel yönetimine uygulanan yaptırımların taraflar arasındaki ilişkiye zarar verdiği konusunda açıklamalarda bulunabileceğini beklediklerini aktardı.

Putin’den İtalya’ya arabuluculuk çağrısı

Putin’den İtalya’ya arabuluculuk çağrısı

Putin’den İtalya’ya arabuluculuk çağrısı

Putin’den İtalya’ya arabuluculuk çağrısı

Putin’den İtalya’ya arabuluculuk çağrısı

Putin’den İtalya’ya arabuluculuk çağrısı

Putin’den İtalya’ya arabuluculuk çağrısı

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