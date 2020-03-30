Putin'den koronaya karşı sert tedbirlere destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınına yönelik ülkede alınan “aşırı” tedbirleri desteklediğini söyledi.

Putin, ülkesinin bölge yönetim temsilcileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya çapında koronavirüs salgınına yönelik gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

TEDBİRLER AŞIRI GELEBİLİR

Alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Virüse yönelik bazı tedbirler aşırı gelebilir, ancak sonradan pişman olmaktan iyidir." dedi.

Koronavirüsün Rusya’da önemli oranda yayılmasının önlendiğini savunan Putin, “Bu başarı ağırlıklı olarak epidemiyoloji uzmanlarımıza ait. Onların tüm tavsiyelerine katı bir şekilde uyulmak zorunda.” diye konuştu.

DAHA FAZLA VİRÜS TANI MERKEZİ

Virüsün toplumun geneline yayılmaması için gerekli adımların atıldığını ifade eden Putin, “Ancak diğer ülkelerin de deneyimlerinden faydalanarak tüm bölgelerde gerekli eğitimlerin, çalışmaların yürütülmesi ve daha fazla virüs tanı merkezinin kurulması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

SERT ÖNLEMLERE DESTEK

Moskova bölgesinde sokağa çıkma kısıtlaması dahil bazı “sert” önlemlerin alınmasını desteklediğine işaret eden Putin, “Bu durumda gereken tüm tedbirleri almak lazım. Virüse yönelik bazı tedbirler aşırı gelebilir, ancak sonradan pişman olmaktan iyidir.” değerlendirmesinde bulundu.

İLAÇ REZERVİ VURGUSU

Putin, virüsle mücadelede en önemli konunun, virüsün dağıtım kaynaklarını sınırlandırmak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Mücadele kapsamında hastanelerdeki yatak, tıbbi ekipman ve vantilatör kapasitesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Virüse karşı kullanılan ilaçların rezervlerinin oluşturulması ve doktorların maaşlarının zamanında ödenmesi de önem arz ediyor. Ayrıca gıda ürünlerinin fiyatlarında artış yaşanmaması için bölge yönetimlerinin konuyu yakından takip etmeleri şart.”

ÖNLEMLER ARTIRILIYOR

Moskova Belediyesi, daha önce alınan önlemlere uyulmaması nedeniyle dün tedbirleri sıkılaştırma kararı almıştı. Yeni tedbirlere göre, bugünden itibaren tüm başkent sakinleri, yaş gözetmeksizin evde kendini karantinaya alacak.

Rus hükümeti de bir süre önce ülkeden yapılan tüm uluslararası uçuşları durdurmuş, kara ve denizden sınır geçişlerinin 30 Mart'tan itibaren geçici süreliğine kapatılmasına karar vermişti.



RUSYA'DA SON DURUM

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden bugün yapılan açıklamada, koronavirüs testlerinde vaka sayısının 1.836'ya, ölü sayısının ise 9'a yükseldiği kaydedilmişti.