Putin'den Normandiya resti: Zaten çok işim vardı

St Petersburg'daki bir ekonomik forumda konuşan Putin, "elinde zaten fazlasıyla iş olduğu" değerlendirmesini de yaptı ve "Neden her etkinliğe çağrılalım. Biz herkesi her etkinliğe çağırıyor muyuz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı bu yılki törenlerde, o döneme dek gerçekleştirilen en büyük deniz, hava ve kara kuvvetleri operasyonunda hayatlarını kaybeden asker ve siviller anıldı.

5 SENE ÖNCE KATILMIŞTI

Rus lider, 5 sene önce, çıkarmanın 70. yıldönümü etkinliklerine katılmıştı.

RUSYA: "HAKKIMIZ YENİLİYOR"

Bu açıklamaların öncesinde de Rus Dışişleri Bakanlığı, Normandiya Çıkarması'nın "savaşın seyrini değiştiren hamle" olmadığını savunmuştu.

Moskova, o dönemki Batılı müttefiklerini, savaşta Rusya'nın oynadığı rolün hakkını teslim etmemekle, sık sık itham ediyor.

RUSYA, 25 MİLYONDAN FAZLA İNSANINI KAYBETTİ

Savaşta 25 milyondan fazla vatandaşını kaybeden Rusya, "Büyük Vatanseverlik Savaşı" olarak adlandırılan mücadele yıllarını, her yıl büyük askeri geçitler düzenleyerek anıyor.

NORMANDİYA ÇIKARMASI OLURKEN, RUSYA 3 YILDIR SAVAŞTAYDI

Batılı müttefikler Normandiya Çıkarması'na başladıklarında, Doğu Cephesi'nde Ruslar, üç yıldır Nazilerle savaşıyordu.