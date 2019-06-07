taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.802
Euro
6.5855
Altın
1345.33
Borsa
93553.13
Gram Altın
250.345

Putin'den Normandiya resti: Zaten çok işim vardı

Normandiya Çıkarması'nın 75. yıldönümü etkinliklerine davet edilmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bunun kendisi için bir problem olmadığını söyledi.

AA | 07.06.2019 - 04:17..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Putin'den Normandiya resti: Zaten çok işim vardı

St Petersburg'daki bir ekonomik forumda konuşan Putin, "elinde zaten fazlasıyla iş olduğu" değerlendirmesini de yaptı ve "Neden her etkinliğe çağrılalım. Biz herkesi her etkinliğe çağırıyor muyuz" dedi.

Putin'den Normandiya resti: Zaten çok işim vardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı bu yılki törenlerde, o döneme dek gerçekleştirilen en büyük deniz, hava ve kara kuvvetleri operasyonunda hayatlarını kaybeden asker ve siviller anıldı.

Putin'den Normandiya resti: Zaten çok işim vardı

5 SENE ÖNCE KATILMIŞTI

Rus lider, 5 sene önce, çıkarmanın 70. yıldönümü etkinliklerine katılmıştı.

Putin'den Normandiya resti: Zaten çok işim vardı

RUSYA: "HAKKIMIZ YENİLİYOR"

Bu açıklamaların öncesinde de Rus Dışişleri Bakanlığı, Normandiya Çıkarması'nın "savaşın seyrini değiştiren hamle" olmadığını savunmuştu.

Moskova, o dönemki Batılı müttefiklerini, savaşta Rusya'nın oynadığı rolün hakkını teslim etmemekle, sık sık itham ediyor.

RUSYA, 25 MİLYONDAN FAZLA İNSANINI KAYBETTİ

Savaşta 25 milyondan fazla vatandaşını kaybeden Rusya, "Büyük Vatanseverlik Savaşı" olarak adlandırılan mücadele yıllarını, her yıl büyük askeri geçitler düzenleyerek anıyor.

Putin'den Normandiya resti: Zaten çok işim vardı

NORMANDİYA ÇIKARMASI OLURKEN, RUSYA 3 YILDIR SAVAŞTAYDI

Batılı müttefikler Normandiya Çıkarması'na başladıklarında, Doğu Cephesi'nde Ruslar, üç yıldır Nazilerle savaşıyordu.

Putin'den Normandiya resti: Zaten çok işim vardı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

664
Neymar'ın ifadesi alındı

Neymar'ın ifadesi alındı

114
Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

167
Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

149
Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

336
Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

464
Akçay'a araç girişleri yasaklandı

Akçay'a araç girişleri yasaklandı

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir