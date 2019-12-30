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Putin'den Trump'a teşekkür telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya'da terör eylemlerinin önlenmesini sağlayan bilgiler için teşekkür etti.

Haber Merkezi | 30.12.2019 - 03:09..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Kremlin, iki liderin karşılıklı ilgi alanlarında bulunan birçok konuyu görüştüğünü ve terörle mücadeledeki işbirliğini devam ettirmeyi kararlaştırdıklarını duyurdu.

Açıklamada iki liderin karşılıklı ilgi alanlarında bulunan birçok konuyu ele aldıkları, terörle mücadeledeki işbirliğini devam ettirmeyi kararlaştırdıkları ifade edildi.

PUTİN'DEN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Putin’in Trump’a, istihbarat servisleri kanalından iletilen ve Rusya’da planlanan terör eylemlerinin önlenmesini sağlayan bilgiler için teşekkür ettiği aktarıldı:

“Vladimir Putin, Donald Trump’a, istihbarat servisleri kanalından iletilen ve Rusya’da planlanan terör eylemlerinin önlenmesini sağlayan bilgiler için teşekkür etti.”

Putin'den Trump'a teşekkür telefonu


FSB: 2 TERÖRİST, ABD'NİN VERDİĞİ BİLGİLERLE YAKALANDI

İki liderin telefon görüşmesinin hemen ardından, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı kutlamalarında St. Petersburg şehrinde kalabalığın yoğunlaşacağı yerlerde terör saldırısı hazırlığında olan iki Rus vatandaşının ele geçirildiği duyuruldu.

Açıklamada, St. Petersburg'da terör saldırısı yapılacağına yönelik bilginin Rusya'ya ABD tarafından iletildiğinin altı çizildi.

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