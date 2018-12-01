Putin'den Türkiye ile iş birliği açıklaması

Putin, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Zirvede Erdoğan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin, "Bundan kısa bir süre önce İstanbul'da bir araya gelme imkanı bulmuştuk. Türk Akım Deniz Yatağı inşaatının bitişini birlikte kutlamıştık." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dış politika konularında bir ortak olarak ne denli güvenilir olduğunu kanıtladığını vurgulayan Putin, iki ülke ilişkilerinin çok farklı alanlarda devam ettiğini söyledi.

TİCARİ İLİŞKİLERDE İSTİKRAR YAKALANDI

Putin, "Önce bu projenin (Türk Akım Deniz Yatağı) ulusal ekonomimizin ve enerji güvenliğinin sağlanmasına büyük katkısı olmaktadır. Sadece bizler için değil bütün Avrupa çapında bu söz konusu olacaktır. Ayrıca çok farklı alanlarda iş birliğimiz devam etmektedir. Aramızdaki ticari ilişkilerde oldukça istikrarlı bir artış var. Bunu hem geçen yıl hem bu yıl gördük. Bu toplantıyı verimli iş birliğimizin bir göstergesi olarak addediyorum. İş birliğimizde çok önemli ilerlemeler kaydediyoruz. İstanbul toplantısı sonrasında da bu ilerlemeye dair çok güzel sinyaller, mesajlar almaya devam ediyoruz." dedi.