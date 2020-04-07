Putin'e sık sık korona testi yapılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, koronavirüs salgını sonrasında ziyaret ettiği bir hastanenin başhekiminde virüs tespit edilmişti.
Temasın ardından doktorun testinin pozitif çıktığı haberi, Rusya'da gündeme oturmuş, Putin korona testi yaptırmış ve sonuç negatif çıkmıştı.
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, konu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
"SIK SIK TEST YAPILIYOR"
Sözcü Peskov, basına yaptığı açıklamada, Putin’in koronavirüs için gerektiği kadar sık test olduğunu belirtti.
Peskov, açıklamasında “Putin doktorunun uygun gördüğü sıklıkla test ediliyor.” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Peskov, test prosedürü hakkında bilgisi olmadığını da belirtti.