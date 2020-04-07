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Putin'e sık sık korona testi yapılıyor

Kramlin Sözcüsü Peskov, Putin'in, korona tespit edilen doktorla görüştüğü günden itibaren belli aralıklarla test yaptırdığını söyledi.

DHA |
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Putin'e sık sık korona testi yapılıyor

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, koronavirüs salgını sonrasında ziyaret ettiği bir hastanenin başhekiminde virüs tespit edilmişti.

Temasın ardından doktorun testinin pozitif çıktığı haberi, Rusya'da gündeme oturmuş, Putin korona testi yaptırmış ve sonuç negatif çıkmıştı.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, konu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Putin'e sık sık korona testi yapılıyor

"SIK SIK TEST YAPILIYOR"

Sözcü Peskov, basına yaptığı açıklamada, Putin’in koronavirüs için gerektiği kadar sık test olduğunu belirtti.

Peskov, açıklamasında “Putin doktorunun uygun gördüğü sıklıkla test ediliyor.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Peskov, test prosedürü hakkında bilgisi olmadığını da belirtti.

 

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