Putin'in kurduğu servisin en güzel polisi seçildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2016 ylında talimatıyla özellikle Rusya’da terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kurulan Ulusal Muhafız Federal Servisi’nde (Rosgvardiya ) görev yapan kadın polisler arasında seçmeler yapıldı.

SARIŞIN GÜZEL BİRİNCİLİĞİ KAPTI

Üniformalarıyla fotoğraf çeken kadın polisler için muhafız biriminin internet sitesi üzerinden oylama yapıldı. 3 milyondan fazla Rus’un katıldığı oylamada 57 binden fazla oy alan Rusya’nın Ekaterinburg bölgesinden Anna Khramtsova, en güzel kadın polis seçildi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜZEL

İvanova bölgesinden Yulia Gladysheva ikinci olurken, Seversk bölgesinden Shkolnaya Natalia üçüncü oldu.

TAKVİMDE YER ALACAKLAR

Yarışmada toplam 12 kadın, polis dereceye girerek başarı elde etti. 2020 yılının takviminde yer alacaklar Rusya’da yeni kurulan servisin tanıtımı için büyük çaba sarf edilirken, Rosgvardiya tarafından yapılan seçmelerde dereceye giren toplam 12 kadın polis servisin 2020 yılı takviminde yer alacak kuruluşlarını temsil edecek.

YARIŞMAYA DAİR TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Rosgvardiya tarafından yapılan açıklamada oylamanın çok hassas gerçekleştirildiği, kadın polislerin akraba, arkadaş ve yakınlarının yanıltıcı oylama yapmaması için tüm önlemlerin alındığını ve gerçek sonuçlara göre kazananların ve dereceye girenlerin belirlendiği açıklandı.

BAŞARILARI DA ANLATILDI

Kuruluş internet sitesinde yarışmayı kazanan Anna Khramtsova isimli kadın polisin görüntülerini paylaşarak, güzelliğinin yanı sıra başarılarından da bahsetti. Kuruluşun bu gibi tanıtım araçlarına devam edeceği vurgulandı.