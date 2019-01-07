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Putin'in parfümüne onay yok

Kremlin; Rusya Devlet Başkanı Putin'in isminin ticari amaçlarla kullanılmasına izin vermiyor.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 15:27..
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Rusya Devlet Başkanı Putin'den ilham alınarak 'Number One' (Bir Numara) isimli parfüm üretildi.

Putin'in parfümüne onay yok

2015 YILINDA SINIRLI SAYIDA ÜRETİLİP SATILDI

Çeşitli aromalarla 2015 yılında üretilen parfüm, Moskova'nın en ünlü ve büyük alışveriş merkezi olan GUM Alışveriş Merkezi'nde 18 bin rubleye, yani yaklaşık olarak 268 dolara satılmıştı.

Yalnızca 2 bin adet üretilen parfüm kutusunda Putin'in silüeti kullanılarak, siyah şişeli parfümün üzerine 'Putin'den ilhamla' ifadesi de yer almıştı.

Putin'in parfümüne onay yok

KREMLİN ONAYLAMIYOR

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in isminin ticari amaçlarla özellikle de parfümlerde kullanılmasını onaylamadıklarını açıkladı.

Putin'in parfümüne onay yok

EN SON 2012'DE GİTMİŞTİ

Bu arada Putin, dün Noel ayini için vaftiz edildiği katedrale gitti. St. Petersburg'daki Preobrajenskiy Katedrali'ne giden Putin, katedrale Pantokrator İsa ikonası hediye etti.

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