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Putin'in yerli limuzini satışa çıktı

Tanksavar füzelere dayanıklı Rus yapımı Aurus Senat, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Çin pazarında alıcılarını bekliyor.

AA & Ensonhaber | 24.08.2019 - 21:35..
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Putin'in yerli limuzini satışa çıktı

Rusya lideri Vladimir Putin'in makam aracı olarak kullandığı Aurus Senat, diğer ülkelerde satışa çıkarılıyor.

FİYATI 274 BİN DOLAR

Moskova'da açılan bir showroomda görücüye çıkan aracın fiyatı 274 bin dolar olarak açıklanıyor.

ARACIN ÖZELLİKLERİ

Putin'in üretim sürecini yakın takip ederek bizzat dahil olduğu araç, tanksavar füzelerine bile dayanaklı olacak şekilde üretildi.

Putin'in yerli limuzini satışa çıktı

DEV MOTOR

Kortez'i üretim aşamasında Alman spor otomotiv devi Porsche ile birikte Ar-Ge gerçekleştirdi. Aracın V8 motora sahip 600 beygir gücünde olduğu belirtildi.

Putin'in yerli limuzini satışa çıktı

ROLLS ROYCE ÇAKMASI

Mercedes-Benz S-Serisi ile Rolls-Royce Phantom karışımı bir görüntüsü olan bu limuzin, "Kortez" kod adına sahip. Özellikle kasasının Rolls Royce'a benzerliği nedeniyle eleştirilerin de hedefi olan Kortez, İngiliz otomoboilinin çakması olarak yorumlandı.

Putin'in yerli limuzini satışa çıktı

ARACIN GİRDİĞİ PAZARLAR

Aracın öncelikli olarak Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Çin'den sipariş alması bekleniyor. Devlet başkanlarının otomobili olması hedeflenen Senat'ın, iş dünyası tarafından da kabul göreceği öngörülüyor.

Putin'in yerli limuzini satışa çıktı

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