Putin NATO'nun askeri alanda uzayı kullanmasından endişeli

Zonguldak Limanı ile Rusya’nın Kerç Boğazı arasında yolcu ve kargo taşımacılığı yapacak gemi seferlerine başlanacağı duyuruldu.

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N'Koudou: Türkiye'de dinimi daha rahat yaşıyorum

Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız futbolcusu N'Koudou, her yerde cami olduğu için İngiltere ve Fransa’ya göre ibadetini daha rahat yapabildiğini söyledi.