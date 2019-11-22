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Putin NATO'nun askeri alanda uzayı kullanmasından endişeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "NATO'nun, askeri alanında uzayı kullanması yönündeki girişimlerinden endişe duyuyoruz" diye konuştu.

AA | 22.11.2019 - 16:25..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı.

Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, NATO ve ABD'nin askeri faaliyetlerini değerlendirdi.

"TEHDİTLER GERİLİMİ ARTIRDI"

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) bozmasıyla silah kontrol mekanizmasına darbe vurduğunu belirten Putin, "INF'deki füze modellerinin dünyanın çeşitli yerlerinde konuşlandırılması yönündeki tehditler gerilimi arttırdı." yorumunda bulundu.

Putin NATO'nun askeri alanda uzayı kullanmasından endişeli

NATO'NUN UZAY GİRİŞİMLERİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Putin, NATO'nun ülkesinin sınırları yakınlarında askeri siyasi altyapısını güçlendirdiğine dikkati çekerek, "NATO'nun, askeri alanında uzayı kullanması yönündeki girişimlerinden endişe duyuyoruz. Bu koşullarda uluslararası alandaki değişiklikleri analiz ederek, elde edilen sonuçlar doğrultusunda askeri alandaki potansiyelimizi geliştirmek bizim için önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Uzayın hava, kara, deniz ve siberin yanı sıra yeni harekat alanı olmasına karar verdik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Putin NATO'nun askeri alanda uzayı kullanmasından endişeli

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