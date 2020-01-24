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Pütürge Belediye Başkanı: Can kaybı yok

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok." dedi.

AA | 24.01.2020 - 23:35..
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Elazığ'da meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi.

Çevre illerden ise depremi en şiddetli yaşayan yerlerden biri ise Malatya'nın  Pütürge ilçesi oldu.

"HASAR VAR CAN KAYBIMIZ YOK"

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'daki deprem nedeniyle tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
İlçede hasarın olduğunu anlatan Sülük, "Hasar var ama çok şükür can kaybımız yok. Deprem yaşadık, büyük bir deprem yaşadık, hasarlı binalarımız var, yıkılan binalarımız da var ama sabahı bekleyeceğiz. AFAD, Kızılay gibi tüm kurumlarımızla seferber olduk. Tüm vatandaşlarımızı okullarda ve çadırlarda topluyoruz. Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok." diye konuştu.

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