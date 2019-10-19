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Qantas Hava Yolları, dünyanın en uzun uçuşuna hazırlanıyor

Avustralyalı Qantas Hava Yolları, Sidney-New York arasında yapılacak ve 20 saat sürecek uçuşlar için deneme seferlerine başladı.

Haber Merkezi | 19.10.2019 - 11:50..
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Qantas Hava Yolları, dünyanın en uzun uçuşuna hazırlanıyor

Hava yolu taşımacılığı özellikle uluslararası seyahatlarde zaman tasarrufu yapmak isteyenler için tercih sebebi.

Yalnız dünya çok büyük ve kıtaların arasında uçsuz bucaksız okyanuslar var.

Avustralya'nın önemli şehirlerinden Sidney ile ABD'de New York arasında yapılacak uçak seferleri de bir dönüm noktası olacak.

DENEME SEFERLERİ BAŞARILI OLURSA BAŞLAYACAK

Avustralya merkezli Qantas Hava Yolları, 23 Ağustos'ta Sidney-New York arasında deneme uçuşlarına başlayacağını açıkladı.

Deneme uçuşlarına yolcu ve kabin ekibi olmak üzere 40 kişi katılacak.

Bu uçuşlarda 20 saatlik kesintisiz uçuşun, yolcu ve kabin ekibi üzerindeki etkisi ölçülecek.

Qantas Hava Yolları, dünyanın en uzun uçuşuna hazırlanıyor

SORUN ÇIKMAZSA 2022'DE BAŞLAYACAK

Söz konusu deneme seferlerinde bir sorun çıkmaması halinde iki şehir arasında tarifeli uçuşlar, 2022 yılında başlayacak.

Seferlerde rota olarak Büyük Okyanus'un üstü kullanılıyor.

Qantas Hava Yolları, dünyanın en uzun uçuşuna hazırlanıyor

İLK SEFER YAPILIYOR

Bu uzun yolculukta ilk sefer ise bugün gerçekleştiriliyor. New York'tan Sidney'e uçan Boeing 787-9 Dreamliner uçağıyla yapılan seferin, 19.5 saat sürmesi bekleniyor.

16 BİN 93 KİLOMETRE

New York JFK Havalimanı'ndan 18 Ekim Cuma 21.27'de kalkan QF 7879 uçuş kodlu uçağın, 20 Ekim Pazar sabahı 07.32'de Sidney'e teker koyması bekleniyor.

Qantas Hava Yolları, dünyanın en uzun uçuşuna hazırlanıyor

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