QLED ve OLED TV arasındaki farklar

Samsung, iki sene önce düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda ilk QLED televizyonlarını duyurmuştu. Samsung, bu ismi sadece kendisi için kısıtlamayıp diğer üreticilerin de kullanmasını sağladı.

OLED TV'ler ise birçok kullanıcı tarafından övgüyle karşılandı. Örneğin LG'nin C8 OLED TV'si 2018 yılının en iyi televizyonlarından biri seçildi. Ancak son zamanlarda sadece LG OLED TV üretmeye odaklanırken, sahip olduğu yüksek fiyatlar, bu televizyonları birçok tüketiciden uzaklaştırdı. Daha sonra ise bu rekabete Sony de dahil oldu ve daha düşük fiyatlı OLED TV'ler piyasaya sürdü.

QLED NEDİR?

Genel olarak QLED TV'ler, temel görüntü kalitesi alanlarında performansı artırmak için kuantum noktaları kullanan LED TV'lerdir. Kuantum noktaları, tek başına LED'lerin sağlayabileceğinden daha saf ışık üreten bir filtre gibi davranır ve QLED TV'lerin normal LED TV'lerden daha iyi görüntü kalitesi sunmasını sağlar.

Günümüzde birinci sınıf televizyonların hepsinde, bu kuantum noktaları kullanılıyor. Samsung, her üreticinin bu kuantum noktalara sahip televizyonlarını QLED TV olarak adlandırırsa, tüketicilerin kafasının daha az karışacağına inanıyor. Bunun amacı ise QLED TV'leri, normal LED TV'lerden tamamen ayırmak. Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılan ve tamamen başka bir ekran teknolojisi olan MicroLED, özellikle parlaklık ve siyah seviyeleri konusunda QLED'e ciddi bir rakip olabilir.

QLED NE DEĞİLDİR?

QLED; plazma, OLED veya MicroLED gibi yayıcı bir ekran teknolojisi değildir . Kuantum noktaları, doğrudan gördüğünüz renkleri yaymaz. Bu noktalar neredeyse bir LED TV panelindeki bir filtre gibi davranan bir filmin üzerine yayılmışlardır. LED arka ışıkları bu filmden geçer, ışık ideal bir renk sıcaklığına getirilir ve böylelikle parlaklık ve renk önemli ölçüde artar.





OLED NEDİR?

OLED, organik ışık yayan diyot anlamına gelir. Basitçe söylemek gerekirse; OLED'ler, elektrikle beslendiklerinde ayrı olarak aydınlanabilen organik bileşiklerden üretilirler. Tek bir OLED, aslında ekrandaki tek bir pikselin boyutudur. Bu nedenle bu piksellerin TV ekranınızı doldurmaları için milyonlarca ışığın yanması ve kapanması gerekir. Bu nedenle bir OLED TV'nin pikselleri kapatıldığında tamamen siyah renkte ve kapalı halde görünür. OLED TV'ler diğer teknolojilere göre daha ince yapılabilir ve hatta esnetilebilir.





SONUÇ

QLED; parlaklık kabiliyeti, erişilebilirlik, boyut ve kullanım ömrünü içeren çok sayıda avantaja sahip olduğu için OLED'e göre bir adım önde. Birçok televizyon kullanıcısı için QLED TV'ler her zaman ilk tercih olacaktır, çünkü bu teknoloji özellikle gündüz saatlerinde daha net bir görüntü sunuyor.

OLED ise daha iyi siyah seviyeleri, daha iyi kontrast oranları ve daha iyi bir görüş açısı sunuyor. Daha hafif ve daha ince olan OLED TV'ler, aynı zamanda daha az enerji harcar. Özellikle karanlık ortamda televizyon izlemeyi seven kullanıcılar için OLED iyi bir seçim olacaktır.

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