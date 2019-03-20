Qualcomm açıkladı: 100 MP kameralı telefonlar gelecek

Son aylarda bazı akıllı telefon üreticileri, 32 ve 48 MP kameralı telefonlarını piyasaya sürdü. Her geçen sürede artan bu megapiksel yarışı, önümüzdeki süreçte de devam edecek gibi görünüyor.

Qualcomm’un Ürün Yönetim Direktörü Judd Heape, yaptığı açıklamada, gelişen işlemcilerle birlikte bazı akıllı telefon üreticilerinin bu yılın sonuna kadar 64 MP ve 100+ MP kameralı akıllı telefonlar piyasaya süreceğini iddia etti.

Judd Heape, daha fazla ayrıntı vermekten kaçınsa da kullandığı bu ifadeler, megapiksel savaşlarının uzun bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Heape, ayrıca yaklaşmakta olan Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisinin HDR10 video kaydını da destekleyeceğini belirtti.

Akıllı telefon üreticileri, daha yüksek megapikselli kameralara sahip olmak için sürekli yarışıyor. Qualcomm, her ne kadar bu durumu eleştirse de şirket piyasaya uyum sağlamak zorunda kalıyor. Bakalım 100 MP ve üzeri kameraya sahip ilk akıllı telefonu hangi üretici piyasaya sürecek?

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